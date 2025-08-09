

チリカ湖岸の市場で魚を処理する女性ら。漁業、農業など、直接、間接的に自然にかかわる女性は多い=インド・オリッサ州、杉浦奈実撮影

かつて「死にゆく湖」と呼ばれたインド・チリカ湖は、再生事業によって命を吹き返し、地域のくらしに活気をもたらした。「再生」から四半世紀、住民たちは今も湖との共生に向けて努力を続けている。

インド初のラムサール条約登録湿地、かつては

よみがえった湖は、人々のくらしに活気と変化を吹き込んだ。インドの東海岸、オリッサ州にあるチリカ湖では、25年前の再生事業を機に湖の生態系が回復、今も地域に恵みをもたらしている。

午前中からすでにじりじりとした暑さのなか、魚市場に接する岸辺に漁師たちのボートが次々と戻ってきた。50センチほどもあるぼってりとしたおなかの魚、ガサガサと動くカニ、山盛りのエビ。女性たちが刃物を使い、慣れた手つきで次々に魚の頭を落としていく。どの店も活気にあふれている。

チリカ湖は琵琶湖の2倍ほどとインド最大の面積を誇る汽水湖だ。隣り合うベンガル湾とは湖の一部がつながっていて、潮の満ち引きで海水と淡水が混ざり合う特徴をもつ。水深は最大でも4メートルほどと浅い。アジア各地の渡り鳥が冬を越すため立ち寄る野鳥の楽園で、1981年にはインド初のラムサール条約登録湿地になった。

朝のチリカ湖ではボートを出す人の姿が見られた=インド・オリッサ州

しかし90年代、ここは「死にゆく湖」といわれた。

上流の開発などで湖に流れ込む土砂が増え、海との出入り口がほぼふさがって淡水化が進んだ。繁殖や成長などに海と湖との行き来を必要としていた在来の魚のほとんどは激減。漁業をはじめ生活を湖に依存していた周辺住民の貧困につながった。

危機に瀕（ひん）する湿地としてラムサール条約が定める「モントルーレコード」にも93年に入ることになった。これに入ると、回復させる対策をとって報告する義務が生じる。

地元のチリカ開発公社（CDA）は科学的なデータをもとに、人工的に水路を掘り、再びベンガル湾から湖に海水を引き込む計画に乗り出した。

当時、CDAの代表だったアジット・クマール・パトナイクさん（69）は「20万人が漁をなりわいにしており、生活の向上が重要だった。ただ、インドでは経験のない方法だった」と振り返る。日本のNGO「ラムサールセンター」などの協力を得て、同じく人工水路によって汽水化を進めた北海道・サロマ湖の視察にも行った。その取り組みに背を押され、2000年、海と湖を隔てる積もった砂を取り除く工事で、海水の出入り口を開いた。

インドトキコウと漁船=インド・オリッサ州、杉浦奈実撮影

生態系の回復はめざましかった。

1980年代からだんだんと落ち込み、年2000トンほどになっていた漁獲量は、5年も経たずに7倍へとV字回復した。絶滅危惧種イラワジイルカなどのイルカが湖の広い地域で見られるようになり、それを船で見に行くツアーも人気を博すようになった。2002年にはモントルーレコードを外れた。

人と湖の共生に向け続く努力

しかし、それで「すべてが解決」とはならなかった。2005年から現地に通う福岡女子大准教授の岩崎慎平さん（43）は「うまくいった部分はあるが、豊かになったかといわれると、課題は残っている」と話す。

水産資源の回復は、人を呼び寄せた。出稼ぎに行かざるを得なかった漁業者たちが戻ってきたうえ、元々漁業をなりわいにしていなかった人たちも参入するようになった。

CDAで科学官を務めるラビンドロ・ナス・サーマルさん（57）によると、掘削後も月に1度、6日間かけて湖の30カ所以上でモニタリングを続けており、今のところ水質や魚の生息量などの指標で回復の効果が続いていることは確認されている。ただ、この先もそれが続くのかはわからない。「周辺の人口も増えている。魚が増えたといっても限りがある。魚のとりすぎを防がなければならない」

CDAや地元の人たちは今、この先も末永く湖の恵みを得ながら生きていくために工夫を重ねている。

市場で魚を処理する女性=インド・オリッサ州、杉浦奈実撮影

漁業者たちは自助グループをつくり、魚を集めて共同で出荷するようになった。協力することで、魚を買いたたかれずに適正な値段での取引ができる。適正価格で取引できれば、薄利多売の必要はなくなる。収入を安定させるとともに、たくさん売ろうとして乱獲につながるのを防ぐための工夫でもある。

上流域の水田では、水や化学肥料の使用量を抑えた環境配慮型の農業に取り組む。湖への環境負荷を下げるのが目的だが、水を効率的に使えるようにしたおかげで水が少ない季節も稲作ができるようになり、年1度だった収穫を、今年から2度に増やすこともできた。

かつて鳥を違法に捕まえ、肉や卵を売って生計を立てていた村では、湖の回復とともに戻ってきた渡り鳥を手こぎボートの上から観察するツアーに活路を見いだした。今や欧米など海外からの客も含め年5万人以上が訪れる。

湿原でのバードウォッチングをガイドするラムハリー・ベヘラさん=2025年5月、インド・オリッサ州、杉浦奈実撮影

こうした住民の活動を後押しするNGO「パリシュリ」の事務局長ドゥルガ・プラサド・ダシさん（68）はこう強調する。

「地元の住民がどう暮らすかはチリカ湖の環境に直結するし、自然の影響を最も強く受けるのも住民です」。湖の恵みなしに人々は生きていけないし、人が大切に扱うことで、湖は豊かであり続ける。両者は切っても切れない関係にある。

ダシさんは、海水の出入り口を開ける際にはCDAの意を受けて住民への説明を担うなど、コミュニティーと環境問題の橋渡し役を務めてきた。湖に流れ込む土砂の量を減らすため、上流で現地の石を使った土留めをつくる活動もしている。

今は、気候変動で勢いを増すサイクロンへの対策にも取り組む。被害を和らげ、稚魚の隠れ家にもなるマングローブの植樹に力を入れている。住民と作業を進めるパリシュリのスタッフ、ワリー・カシナさん（35）は「コミュニティーに利益をもたらすことを理解してもらうことが大切だ」と話す。

元CDA代表のパトナイクさんは「プロジェクト全体は科学的な根拠をもとに進められた。同時に、それを進める組織、そして、非常に良好な地元社会の参加があったのが成功のカギだった」と振り返る。

インド初のラムサール条約登録湿地は、危機を乗り越え再生し、新たな挑戦に直面している。昔も今も、形を変えながら、人と湿地の共存に向けた努力が重ねられている。条約が目的に掲げる、湿地の「ワイズユース（賢明な利用）」をめぐる模索は、これからも続く。