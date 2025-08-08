横浜FM復帰の角田涼太朗、川崎Fや新潟の新外国人選手ら追加登録が完了
Jリーグは8日、登録選手の追加・抹消を発表した。横浜F・マリノスに復帰したDF角田涼太朗や、川崎フロンターレが獲得した新外国人2選手らの登録が完了している。
2025シーズンの第2登録期間(ウインドー)は、8月20日までとなっている。
■J1
東京ヴェルディ
5 DF井上竜太
45 FW寺沼星文
川崎フロンターレ
22 DFフィリップ・ウレモヴィッチ
32 DF林駿佑(2種)
91 FWラザル・ロマニッチ
横浜F・マリノス
22 DF角田涼太朗
横浜FC
46 DF佐藤颯真(特別指定)
90 FWアダイウトン
アルビレックス新潟
65 FWブーダ
清水エスパルス
50 FWアルフレド・ステファンス
名古屋グランパス
22 FW木村勇大
サンフレッチェ広島
37 DFキム・ジュソン
■J2
ブラウブリッツ秋田
66 MF土井紅貴
水戸ホーリーホック
47 MF仙波大志
カターレ富山
11 FW小川慶治朗
レノファ山口FC
36 MF西堂久俊
徳島ヴォルティス
19 FW宮崎純真
97 DFモヨマルコム強志
愛媛FC
40 MF杉森考起
サガン鳥栖
30 DF木本恭生
大分トリニータ
8 MF落合陸
37 FW木本真翔(特別指定)
■J3
福島ユナイテッドFC
39 GK中川真
松本山雅FC
43 FW林誠道
FC岐阜
20 DF加藤慎太郎
奈良クラブ
99 GK遠藤雅己
ガイナーレ鳥取
35 FW長谷川夢叶(2種)
テゲバジャーロ宮崎
MF望月耕平
