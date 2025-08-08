　Jリーグは8日、登録選手の追加・抹消を発表した。横浜F・マリノスに復帰したDF角田涼太朗や、川崎フロンターレが獲得した新外国人2選手らの登録が完了している。

　2025シーズンの第2登録期間(ウインドー)は、8月20日までとなっている。

■J1

東京ヴェルディ

5 DF井上竜太

45 FW寺沼星文

川崎フロンターレ

22 DFフィリップ・ウレモヴィッチ

32 DF林駿佑(2種)

91 FWラザル・ロマニッチ

横浜F・マリノス

22 DF角田涼太朗

横浜FC

46 DF佐藤颯真(特別指定)

90 FWアダイウトン

アルビレックス新潟

65 FWブーダ

清水エスパルス

50 FWアルフレド・ステファンス

名古屋グランパス

22 FW木村勇大

サンフレッチェ広島

37 DFキム・ジュソン

■J2

ブラウブリッツ秋田

66 MF土井紅貴

水戸ホーリーホック

47 MF仙波大志

カターレ富山

11 FW小川慶治朗

レノファ山口FC

36 MF西堂久俊

徳島ヴォルティス

19 FW宮崎純真

97 DFモヨマルコム強志

愛媛FC

40 MF杉森考起

サガン鳥栖

30 DF木本恭生

大分トリニータ

8 MF落合陸

37 FW木本真翔(特別指定)

■J3

福島ユナイテッドFC

39 GK中川真

松本山雅FC

43 FW林誠道

FC岐阜

20 DF加藤慎太郎

奈良クラブ

99 GK遠藤雅己

ガイナーレ鳥取

35 FW長谷川夢叶(2種)

テゲバジャーロ宮崎

MF望月耕平