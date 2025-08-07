¡È¼ã¼êÈÇ¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡É¥³¥Ñ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Î¸õÊä·èÄê¡ª¡¡ºòÇ¯¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥ä¥Þ¥ë¡¢PSG¤Î¥É¥¥¥¨¤é10Ì¾
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Ï7Æü¡¢2025Ç¯¤ÎÃË»Ò¥³¥Ñ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¸õÊä¼Ô10Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥Ñ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤È¤Ï¡¢21ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡È¼ã¼êÈÇ¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡É¡£2018Ç¯¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£½éÇ¯ÅÙ¤Ï¸½ºß¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬¼õ¾Þ¡£ºòÇ¯¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê½êÂ°¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬±É´§¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢É¾²Á´ü´Ö¤Ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¾Þ¤Ï2024Ç¯8·î1Æü¤«¤é2025Ç¯7·î31Æü¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²¤½£¤Î¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤Î2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥³¥Ñ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿10Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬4Æü¤ËÈ¯É½¡£ºòµ¨¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥Ç¥¸¥ì¡¦¥É¥¥¥¨¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¤Î2Ì¾¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£Á°¼Ô¤ÏFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤â´Þ¤á¤¿ºòµ¨¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¡¢61»î¹ç½Ð¾ì16¥´¡¼¥ë16¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢CL·è¾¡¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¡Ê¡û5¡Ý0¡Ë¤Ç¤Ï2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸å¼Ô¤Ï59»î¹ç½Ð¾ì7¥´¡¼¥ë10¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤Ë¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ï¡¼¥Õ¤Î°ÌÃÖ¤Ç¹¶¼é¤ËÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡PSG¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤«¤é¤âºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î2Ì¾¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£ºòÇ¯¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ä¥Þ¥ë¡¢ºòÇ¯¤â¸õÊä¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·¤Î2Ì¾¤¬¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Çº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¥È¥ë¥³ÂåÉ½FW¥±¥Ê¥ó¡¦¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¡¢º£²Æ¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É²ÃÆþ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¦¥»¥ó¤é¤¬¸õÊä¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÃË»Ò¥³¥Ñ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢9·î22Æü¤Ë¥Ñ¥ê¤Î¡Ø¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥·¥ã¥È¥ì¡Ù¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÃË»Ò¥³¥Ñ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¸õÊä¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿10Ì¾¤ÎÁª¼ê¡¢¤ª¤è¤Ó²áµî¤Î¼õ¾Þ¼Ô°ìÍ÷¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¡Ê½êÂ°¥¯¥é¥Ö¡¿ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡Ë
¥¢¥¤¥æ¡¼¥Ö¡¦¥Ö¥¢¥Ç¥£¡Ê¥ê¡¼¥ë¡¿U¡Ý21¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ë
¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡Ë
¥Ç¥¸¥ì¡¦¥É¥¥¥¨¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ë
¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡Ê¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¢ª¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë
¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¦¥»¥ó¡Ê¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¢ª¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡Ë
¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë
¥í¥É¥ê¥´¡¦¥â¥é¡Ê¥Ý¥ë¥È¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¡Ë
¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¡Ë
¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡Ë
¥±¥Ê¥ó¡¦¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¡Ê¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¿¥È¥ë¥³ÂåÉ½¡Ë
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¡ÊÅö»þ¤Î½êÂ°¥¯¥é¥Ö¡¿ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡Ë
¢§2018Ç¯
¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ë
¢§2019Ç¯
¥Þ¥¿¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¡Ê¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¿¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡Ë
¢§2020Ç¯
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÃæ»ß
¢§2021Ç¯
¥Ú¥É¥ê¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡Ë
¢§2022Ç¯
¥¬¥Ó¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡Ë
¢§2023Ç¯
¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë
¢§2024Ç¯
¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡Ë
¡¡¥³¥Ñ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤È¤Ï¡¢21ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡È¼ã¼êÈÇ¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡É¡£2018Ç¯¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£½éÇ¯ÅÙ¤Ï¸½ºß¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬¼õ¾Þ¡£ºòÇ¯¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê½êÂ°¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬±É´§¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥³¥Ñ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿10Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬4Æü¤ËÈ¯É½¡£ºòµ¨¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥Ç¥¸¥ì¡¦¥É¥¥¥¨¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¤Î2Ì¾¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£Á°¼Ô¤ÏFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤â´Þ¤á¤¿ºòµ¨¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¡¢61»î¹ç½Ð¾ì16¥´¡¼¥ë16¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢CL·è¾¡¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¡Ê¡û5¡Ý0¡Ë¤Ç¤Ï2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸å¼Ô¤Ï59»î¹ç½Ð¾ì7¥´¡¼¥ë10¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤Ë¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ï¡¼¥Õ¤Î°ÌÃÖ¤Ç¹¶¼é¤ËÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡PSG¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤«¤é¤âºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î2Ì¾¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£ºòÇ¯¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ä¥Þ¥ë¡¢ºòÇ¯¤â¸õÊä¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·¤Î2Ì¾¤¬¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Çº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¥È¥ë¥³ÂåÉ½FW¥±¥Ê¥ó¡¦¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¡¢º£²Æ¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É²ÃÆþ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¦¥»¥ó¤é¤¬¸õÊä¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÃË»Ò¥³¥Ñ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢9·î22Æü¤Ë¥Ñ¥ê¤Î¡Ø¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥·¥ã¥È¥ì¡Ù¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÃË»Ò¥³¥Ñ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¸õÊä¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿10Ì¾¤ÎÁª¼ê¡¢¤ª¤è¤Ó²áµî¤Î¼õ¾Þ¼Ô°ìÍ÷¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢£2025Ç¯¤Î¥³¥Ñ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¸õÊä
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¡Ê½êÂ°¥¯¥é¥Ö¡¿ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡Ë
¥¢¥¤¥æ¡¼¥Ö¡¦¥Ö¥¢¥Ç¥£¡Ê¥ê¡¼¥ë¡¿U¡Ý21¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ë
¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡Ë
¥Ç¥¸¥ì¡¦¥É¥¥¥¨¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ë
¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡Ê¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¢ª¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë
¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¦¥»¥ó¡Ê¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¢ª¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡Ë
¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë
¥í¥É¥ê¥´¡¦¥â¥é¡Ê¥Ý¥ë¥È¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¡Ë
¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¡Ë
¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡Ë
¥±¥Ê¥ó¡¦¥æ¥ë¥Ç¥£¥º¡Ê¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¿¥È¥ë¥³ÂåÉ½¡Ë
¢£¥³¥Ñ¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¼õ¾Þ¼Ô°ìÍ÷
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¡ÊÅö»þ¤Î½êÂ°¥¯¥é¥Ö¡¿ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡Ë
¢§2018Ç¯
¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ë
¢§2019Ç¯
¥Þ¥¿¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¡Ê¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¿¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡Ë
¢§2020Ç¯
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÃæ»ß
¢§2021Ç¯
¥Ú¥É¥ê¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡Ë
¢§2022Ç¯
¥¬¥Ó¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡Ë
¢§2023Ç¯
¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë
¢§2024Ç¯
¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡Ë