投資系YouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」が公開した動画『米国株はサラリーマンこそ向いている！昼は真面目に働き、夜に相場と向き合うべし。』で、投資家・田端信太郎氏は、サラリーマンにこそ米国株投資が適している理由を熱弁する。日本株への不安が広がる中、米国株への注目が集まっている。田端氏はその魅力と注意点を独自の視点で解説する。



冒頭でスタッフの中山氏は、最近の政治情勢を踏まえ、「ますます日本株が心配だ」と述べ、時代は「やっぱりアメリカ」だと語る。ただし、単にS&P500などのインデックスファンドに投資するだけでは「つまらない」と指摘する。田端氏は、多忙なサラリーマンには昼間のデイトレードは困難であり、まず「真面目に仕事をして入金力を高めること」が重要だと強調する。



では、なぜ米国株がサラリーマンに向いているのか。その最大の理由は「取引時間」にある。米国株の取引時間は、日本時間で概ね22時〜翌4時ごろであるため、残業後の電車内や就寝前の時間に注文できる点が非常に有効である。田端氏は自身の経験を紹介し、「寝る前に注文を出し、翌朝起きたときには結果が出ている」という投資スタイルを提案する。「値動きに張り付く必要はなく、“セーのドン”で結果が出る感覚が気楽だ」と語る。



また、米国株投資の魅力として、「為替リスクと株価変動リスクが同時に作用する“二重取り”」の構造を解説する。例えば、3年前に1ドル＝100円のときに100ドルのマクドナルド株を購入し、5年後に株価が200ドル、為替が1ドル＝200円になった場合、元本1万円が4万円になる。つまり「掛け算で増える」と強調し、「めちゃくちゃおいしくないか？」と読者に問いかける。



ただし、為替予測は「最も難しい」とも語る。「頭のいいエコノミストが議論しても、結局は予測できない」と断言する。だからこそ、為替が落ち着いているタイミングで戦略を練り、円高時にドルを買い、株価が安い個別株を買うといった「場合分け」の重要性を説く。



さらに、米国市場を「世界の資本主義の本丸」「チャンピオンズリーグ」「ワールドカップ会場」と表現し、世界中の投資家が米国株を選ぶ理由を説明する。米国企業は株主意識が非常に高く、「株主なら平等だ」という考え方が根付いている。一方、日本株は「所詮パ・リーグみたいなもの」と辛辣に評価する。



さらに、米国株投資で得られる「学び」と「やりがい」にも触れる。値動きに一喜一憂するのではなく、IR資料を読み込んだりカンファレンスコールを聴いたりすることで、「英語の勉強にも非常に役立つ」と述べる。投資を通じて「世界が違って見えるようになる」「見てきたものが違うだけで発言に深みが出る」と自己成長の面を強調する。



最後に田端氏は視聴者に対し、「一攫千金や一発逆転は投資において“負け犬の言葉”である」と忠告し、地道な資産形成の重要性を訴える。そして自身も「メジャーリーグでの“株散歩”」を夢見つつ、「本気でやるなら、やらない手はない」と、自己責任のもと米国株投資への挑戦を呼びかける。