小説家で医師の知念実希人氏（46）が7日までにX（旧ツイッター）を更新。ミュージシャンGACKTが自身のXで投稿した内容の一部について「明らかなデマ」だとして注意をうながした。

GACKTは6日、Xで若さを保ち続ける秘訣について「食事がすべて」と私見を述べ、「薬の摂取をやめ、食生活を見直してから、一年でカラダの状態が劇的に変わった」と自身の経験を記すとともに、「老ける人、太る人、肌が荒れる人、体調が悪い人、病気の人は、一度本気で真剣に普段自分がどんな物を口にしているかを調べ見直すべき。先進国でガンが増え続けているのは日本だけ。日本の医学はこれだけ進歩しているのにも関わらずだ。世界的に見ても明らかにおかしい」と持論を展開していた。

知念氏はこのポストを引用。「先進国でガンが増え続けているのは日本だけ」という記述について「これは明らかなデマですので、騙されないで下さい」と注意喚起した。

続けて「年齢調整を行ったがん死亡率は日本はずっと低下していますし、罹患率も検診が発達した乳がんや前立腺がん増えていますが、全体的に大きな増加はありません」と国立がん研究センターがんによるデータを出典として示した上で、「高齢化に伴いがん患者の絶対数は増加していますが、それは大多数の先進国で同じす」と説明した。