「英語学習のカギは復習」M!LK曽野舜太さんの英語攻略法を大公開！【中学生の基礎英語 レベル１】

「中学生の基礎英語 レベル１」のテキストを担当しているキソ５号です。今年度の「中学生の基礎英語 レベル１」の連載、Kiso1 Special Interviewでは、さまざまな方に英語学習法などについてお話をうかがっています。



前回に引き続きインタビューには、新曲「アオノオト」が話題のM!LK・曽野舜太さんが登場！ 「英語学習のカギは復習」という曽野さんに、どのようなことに気をつけていたのか、くわしく聞きました。夏休みは英語をものにするチャンス。曽野さんのアドバイスが、みなさんの学習を後押しすることまちがいなしです！



『中学生の基礎英語 レベル1』2025年8月号＆7月号表紙

英語学習のつまずきは復習で克服！

今ではスピーキングもリスニングもスマートにこなす曽野さんも、その学習過程では、つまずいたこともあったそう。つまずきの攻略法を教えてもらいました。



１ スピーキングの攻略法は？ ――アルファベットの発音は正確に！



今だからアドバイスできることですが、英語を学び始めた早い段階で、発音に力を入れておけばよかったなと思っています。日本語もまずは50音を覚えて、そのあといろいろな単語を覚えていく。同じように英語も、カタカナ読みではなく、アルファベットの正しい発音を習得してから、単語や文法を覚えていくと効率がいいと思います。



２ スピーキングの攻略法は？ ――簡単な動詞をたくさん覚える！



いざ英語で話そうとすると単語が出てこないし、あせると悪循環に。ぼくもどうしたらスムーズにしゃべれるようになるか、すごく悩みました。でも、むずかしく考えず、小学校で習う簡単で基本的な動詞がわかっていれば十分だと気づいたら気が楽に。余裕があれば、形容詞や副詞を使うことも意識してみましょう。



集中して勉強することで英検準1級に合格しました！

ぼくは中学1年生のときから芸能活動をしています。ぼくにとっては芸能活動でしたが、部活や習いごとなど、学業と何かを両立している人も多いはず。そうなると、勉強のためにまとまった時間を確保することはむずかしい。そこで、どうしたら効率よく勉強できるかを考えて導き出したのが、短時間に集中して勉強するという方法です。



まず勉強を始める前の5分を使って、“今の自分の弱点”を書き出していました。苦手分野をさけて、好きな分野ばかり勉強しても意味がないので、自分の実力を俯瞰（ふかん）して分析することが大切だと思っていたからです。また、一度に集中して勉強する時間は長くても45分間。10分ほどの休憩をはさみ、次の5分間で、そのあと勉強する内容を決める、という流れでした。ぼくの経験上、だらだら勉強するより、メリハリをつけたほうが集中力は高まりました。



また、平日は三重県の学校に通い、週末は東京で芸能活動という生活をしていたので、移動中などのすき間時間も勉強していました。学習塾のオンライン講座を見たり、単語を覚えたり……。高校２年生の３学期に英検準１級を受験したときは、このすき間時間を使っていました。



英語にふれる時間の長さが上達の秘けつ！

英語にかぎらず、最初の時点で参考書の内容が理解できなかったとしても、投げ出したら終わりです。あせらず、コツコツと、内容を理解できるようになるまで続けることが大切だと思います。特に英語はふれている時間が長いほど、身につきやすくなります。勉強以外の時間も、映画は字幕つきの洋画を見る、YouTubeは英語にまつわるチャンネルを見るなど、英語にふれる機会を増やしてみてください。英語発音指導士の資格を持つ、だいじろーさんの「だいじろー Daijiro」や、英会話のコツを教えてくれる「ニック式英会話」などのチャンネルは特に参考にしていました！



英検準1級受験を決めたとき、ファンのみなさんに報告しました。あとに引けない環境をつくることで、自分自身に「もう引き下がれない」とプレッシャーをかけたんです。ありがたいことに、多くの方に気にかけていただける職業なので、「不合格でもいいや」と思える理由を減らしたと言いますか。何より、不安はやる気の促進剤。背水の陣でチャレンジすると、ものごとはよい方向に進むような気がしています。

曽野舜太

その・しゅんた● 2002年5月3日生まれ、三重県出身。俳優として、TOKYO MX『低体温男子になつかれました。』、フジテレビドラマ『コスメティック・プレイラバー』、BS 日テレ映画／ドラマ『神様のサイコロ』など多くの作品に出演。22年には持ち前の英語力を生かし、日本テレビZIP!「ベラベラNGLISH 星星the Teacher」でレギュラーに抜擢。5人組ダンスボーカルユニット『M!LK』のメンバーとしても活動中。25年3月に学習院大学を卒業。

