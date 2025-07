リズムは、もしもの時も給電できるBluetooth接続の手回し充電ワイヤレススピーカー「CRANKSPEAKER」を2025年8月中旬より発売します。実売価格は1万4800円(税込)。

「CRANKSPEAKER」

記事のポイント いかにも防災用というデザインではなく、普段からリビングなどに置いても違和感のない「普段使い」にこだわったワイヤレススピーカー。懐中電灯のように使えるスポットライトや、FMラジオ機能、手回し充電対応など、防災用品としてもしっかり使えるよう設計されているので、家庭に一つあると安心です。

本品は、手回し充電にも対応し、もしもの時には防災ラジオとしても使えるワイヤレススピーカー。多くの防災用ラジオは、もしもの時の機能を優先させているため、家に合わせやすいデザインではなかったり、最低限聞き取れる音質になってしまいがち。緊急時しか使用しないことが多く、普段から使い慣れていないと、もしもの時に使用できないということも起こりえます。

そこで同社では、普段から使用できるインテリアに調和したBluetoothスピーカーでありながら、いざというときには防災用品としても使えるというコンセプトで製品を開発。くらしに調和するデザインと、コンパクトな筐体にフルレンジスピーカーとパッシブラジエーターを搭載しているため、高音質に音楽を楽しめるBluetoothスピーカーとして日常的に使用する事ができます。

さらに、ラジオ用アンテナを備えており、FMラジオを受信可能。ワイドFM対応なので、災害や電波障害に強いFMの周波数を使い、AM放送を受信できます。

↑FMラジオを受信可能。

筐体下部にソフトライトを搭載しており、ライトを点灯させればあたたかな暖色の明かりで部屋をやさしく照らします。また、約95lmのスポットライトに切り替えれば、避難時に懐中電灯として役立ちます。IP44相当の防塵防水性能なので、雨でも安心して使用可能。24時間表示のデジタル時計もついて、もしもの時に役立ちます。

↑ソフトライトを搭載し、ルームライトとしても使えます。

↑ライトを切り替えれば懐中電灯のように使うことも可能。

本体には大容量4000mAhバッテリーを内蔵しており、スマートフォンに給電できるモバイルバッテリーとしても使用可能。本体上部の表示でバッテリー残量がわかります。

↑内蔵バッテリーからスマホなどに給電することができます。

通常のUSB経由の充電に加え、手回し充電にも対応。避難先で本体のバッテリーがなくなってしまった時など、電源のない場所でも本体を充電できます。

↑手回し充電にも対応。いざというときに便利。

リズム 「CRANKSPEAKER」 発売日:2025年8月中旬 実売価格:1万4800円(税込)

The post 防災ラジオとしても使える! 普段使いにこだわったワイヤレススピーカー「CRANKSPEAKER」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.