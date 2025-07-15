¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥³¥é¥Ü¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡×¡¡¥¥ã¥é¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÉÕÂ°¡Ö¥Û¥°¥ï¡¼¥ÄÆÃµÞ¡×
¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤Ï¡¢Å´Æ»´á¶ñ¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡×¤È±Ç²è¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ë ¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼ ¥Û¥°¥ï¡¼¥ÄÆÃµÞ¡×¤ò¡¢2025Ç¯7·î19Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î´á¶ñÅ¹¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç·àÃæ¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½²ÄÇ½
Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Û¥°¥ï¡¼¥ÄÆÃµÞ¡×¤ä¡¢¡Ö9¤È3/4ÈÖÀþ¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
·àÃæ¤Ç¡¢¥Û¥°¥ï¡¼¥ÄËâË¡Ëâ½Ñ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò±¿¤Ö¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¡Ö¥Û¥°¥ï¡¼¥ÄÆÃµÞ¡×¤ò¡¢¥×¥é¥ì¡¼¥ë¤é¤·¤¤¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥â¡¼¥ë¥É¤ä³Æ¼ï¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡¢¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆºÆ¸½¤·¤¿¡£
È¯Ãå±Ø¡Ö9¤È3/4ÈÖÀþ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ä¡¢µÒ¼Ö¤Ë¾è¤»¤ÆÍ·¤Ù¤ë¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¡Ö¥í¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥º¥ê¡¼¡×¡Ö¥Ï¡¼¥Þ¥¤¥ª¥Ë¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×3¿Í¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥×¥é¥¥Ã¥º¡×¡¢¡Ö¥Ø¥É¥¦¥£¥°¤ä²ÙÊª¤ÎºÜ¤Ã¤¿¼ê²¡¤·¥«¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤¬ÉÕÂ°¡£ÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÆ±ºî¤Î¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
ÉÕÂ°¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ëÄ¾Àþ¥ì¡¼¥ë¡×¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¥ì¡¼¥ë¡Ê¥°¥ì¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢ÀÄ¿§¤Î¥×¥é¥ì¡¼¥ë¤Î¥ì¡¼¥ë¤È¤âÏ¢·ë²ÄÇ½¤Ç¡¢¡Ö¾þ¤ë¡×¡ÖÁö¤é¤»¤ë¡×¤ÎÎ¾Êý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÅÅ¸»¤ÏÃ±3·Á´¥ÅÅÃÓ1ËÜ¡ÊÊÌÇä¡Ë¡£
²Á³Ê¤Ï7700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£