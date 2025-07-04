『THE MUSIC DAY 2025』シャッフルメドレー歌唱曲＆組み合わせ解禁！「Real Face」「Love so sweet」「Can do! Can go!」全12曲を7組43名で披露

写真：シャッフルメドレー参加の7組（WEST. / King & Prince / SixTONES / Snow Man / なにわ男子 / Travis Japan / Aぇ! group）

櫻井翔が総合司会を務め、7月5日に日本テレビで放送される『THE MUSIC DAY 2025』の7組43名によるグループの垣根を超えたシャッフルメドレーの組み合わせと歌唱曲が発表された。

■【19時頃】シャッフルメドレーPART 1：歌唱曲＆組み合わせ

「ズッコケ男道」

永瀬廉（King & Prince）×西畑大吾（なにわ男子）×正門良規（Aぇ! group）

「TIME ZONE」

重岡大毅（WEST.）×田中樹（SixTONES）×岩本照（Snow Man）×高橋恭平（なにわ男子）

「世界に一つだけの花」

桐山照史（WEST.） ×京本大我（SixTONES）×藤原丈一郎（なにわ男子）×松倉海斗（Travis Japan）

「硝子の少年」

深澤辰哉（Snow Man）×末澤誠也（Aぇ! group）

「チャンカパーナ」

中間淳太（WEST.）×宮舘涼太（Snow Man）×長尾謙杜（なにわ男子） ×川島如恵留（Travis Japan）

「Can do! Can go!」

茺田崇裕（WEST.）×ラウール（Snow Man）×大橋和也（なにわ男子）×吉澤閑也（Travis Japan）

※放送時間は変更の可能性あり。

■【21時頃】シャッフルメドレーPART 2：歌唱曲＆組み合わせ

「夢物語」

向井康二（Snow Man）×道枝駿佑（なにわ男子）

「ウィークエンダー」

髙地優吾（SixTONES）×渡辺翔太（Snow Man）×中村海人（Travis Japan）×佐野晶哉（Aぇ! group）

「パラダイス銀河」

松村北斗（SixTONES）×佐久間大介（Snow Man）×松田元太（Travis Japan）×草間リチャード敬太（Aぇ! group）

「仮面舞踏会」

神山智洋（WEST.）×髙橋海人（King & Prince）×宮近海斗（Travis Japan）

「Real Face」

小瀧望（WEST.）×ジェシー（SixTONES）×目黒蓮（Snow Man）×小島健（Aぇ! group）

「Love so sweet」

藤井流星（WEST.）×森本慎太郎（SixTONES）×阿部亮平（Snow Man）×大西流星（なにわ男子）×七五三掛龍也（Travis Japan）

※放送時間は変更の可能性あり。

『THE MUSIC DAY 2025』

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■番組情報

日本テレビ『THE MUSIC DAY 2025』

07/05（土）15:00～22:54

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

出演アーティスト（※五十音順）：

INI、ILLIT、秋川雅史、浅香唯、新しい学校のリーダーズ、杏、175R、上杉昇、WEST.、HY、Aぇ! group、XG、m-flo、ENHYPEN、 Omoinotake、岸谷香、氣志團、King & Prince、草磲剛、ゴールデンボンバー、こっちのけんと、近藤真彦、斉藤和義、斉藤由貴、三代目 J SOUL BROTHERS、THE ALFEE、J-HOPE、s**t kingz、城田優、SixTONES、Snow Man、timelesz、DA PUMP、Tama、超ときめき♡宣伝部、超特急、TRF、TWS、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、なにわ男子、NiziU、野呂佳代、HANA、花＊花、Perfume、PUFFY、BEGIN、一青窈、ヒルナンデス!バンド、美麗-Bi-ray-、FUNKY MONKEY BΛBY’S、BoA、BOYNEXTDOOR、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、南野陽子、宮野真守、M!LK、muque、MONGOL800、屋比久知奈、RIP SLYME

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■写真：シャッフルメドレー参加の7組