「Thank you for voting! See you in Atlanta. 《投票ありがとうございます! アトランタで会いましょう》」

6月27日(日本時間)、自身のインスタグラムでファンに感謝を伝えたのは、大谷翔平選手(30)。

この日、大谷はファン投票により、アトランタで行われるメジャーのオールスターゲームにスタメン出場することが決定。ナ・リーグ最多の396万7千668票を獲得し、5年連続5回目の先発出場を決めたのだ。

今年も大旋風を巻き起こしている大谷だが、活躍ぶりは彼の収入面にも如実に表れているようだ。

「大谷選手の代理人であるネズ・バレロ氏は、今年の大谷選手の広告収入は“1億ドル(約145億円)以上”だと明かしています」(在米スポーツジャーナリスト)

化粧品メーカー「コーセー」や「セコム」、伊藤園の「お〜いお茶」など、現在、スポンサー契約を結んでいる企業数は実に20社以上。いまや顔を見ない日はないほど、大谷は日本のCMを席巻している。

そんななか、注目を集めているのが、妻・真美子さん(28)との“共演CM”だ。

「結婚当初から広告業界は熱視線を送っていましたが、夫妻共演には“最低でも8億円が相場”とされ、まだ実現していませんでした。4月に真美子さんが第1子を出産したこともあり、現在、複数の企業が“共演CM”のオファーに再び動いているといいます」(広告関係者)

そんななか、一歩リードしている企業があるという。前出の広告関係者が続ける。

「大谷選手が’23年から長期契約を結んでいるスポーツ用品メーカー『ニューバランス』です。同社は、大谷選手と真美子さん、そして愛犬デコピンのCM共演オファーをしているそうなのです。

またこのオファーに対して同社は、今までの契約とは別に、破格ともいえる“40億円”の契約金を提示しているようです」

野球に専念している夫のかわりに出演CMを選別しているのは、真美子さんだという。

「これまでの大谷選手のCM出演には、真美子さんの意向が強く反映されているといいます。野球と関係があることはもちろん、日本の文化に貢献できることや、夫のプレーやイメージに支障が出ないことなどが条件です。

最近も国内メーカーがシャンプーのCMに10億円のオファーをしたそうなのですが、“夫に肌を露出させたくない”ということで、断られたという話も。他方、ニューバランスは、大谷選手自身が同社の製品をプライベートでも愛用しているほか、夫妻が関心を持つ慈善活動にも力を入れています。

そうしたこともあって、大谷夫妻は現在、この“共演CMオファー”を前向きに検討しているところだといいます」(前出・広告関係者)

初の共演CMがテレビで流れる日が待ち遠しい。