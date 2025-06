マウンテンカート新登場！ひるがの高原スキー場「ひるがのピクニックガーデン」

中部スノーアライアンスは、岐阜県郡上市のスキー場「ひるがの高原スキー場」に、アウトドアが楽しめる高原リゾート「ひるがのピクニックガーデン」を2025年7月12日(土)よりオープンします。

ひるがの高原スキー場「ひるがのピクニックガーデン」

所在地: 〒501-5301 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-75

TEL : 0575-73-2311

今シーズンは新アクティビティとしてドイツ発祥の「マウンテンカート」が登場します!エンジンレスのダウンヒルカートで標高差150mの特設コースを楽しめます。

また、標高1,000mのフラワーエリアでは今季、彩り豊かな花畑を展開します。

これまで人気だった「桃色吐息」を中心に4種のペチュニア、ピクニックガーデンでは初登場となる「ニューギニアインパチェンス」、こちらも4色のカラー展開で花畑に彩りを添えます。

このフラワーエリアから大日ヶ岳や白山連峰が一望できるMomoiroテラス&カフェでは、自然豊かな絶景を眺めながらドリンクやスイーツを楽しめます。

また、ジップラインやバギー、マウンテンバイクといった屋外アクティビティ、ベースエリアには気軽に楽しめるトランポリンやバスケットゴールなど、子供から大人まで幅広い層の方に楽しめる施設です。

【ドイツ発祥のエンジンレスダウンヒルカートが新登場!】

ドイツ、バイエルン州の山で誕生し、世界30か国で導入実績があるエンジンレスのダウンヒルカート。

重心が低く広いトレッドにより高い安定性を誇る新しい乗り物です。

ひるがのピクニックガーデンの山頂からベースエリアにかけ、標高差約150m、走行距離1.5kmの自然豊かな特設コースを楽しめます。

マウンテンカート

●料金:3,000円(140cm以上の方対象) 所要時間約30分

【親子3世代で楽しめる冒険ツアー「ジップラインアドベンチャー」】

ジップライン

●料金:4,500円(小学生以上の方対象) 所要時間約120分

【ひるがの高原の自然豊かな街並みを走る「マウンテンバイクツアー」】

マウンテンバイク

●料金:1時間ツアー 4,000円 2時間ツアー 5,000円 140cm以上の方対象

【絶景!標高1,000mに広がる色とりどりの花畑!】

高原リフトで爽やかな風を感じながら上がった先に広がる彩り豊かなフラワーエリア。

今シーズンは4種のペチュニア(12,000株、植栽面積3,000m2)、同じく4種のインパチェンス(6,800株、植栽面積3,000m2)、千日紅(7,800株、植栽面積2,700m2)、こんもりした形が愛らしいコキア(6,000株、植栽面積6,000m2)が山頂エリアで雄大な山並みを背景に観賞して出来ます。

ペチュニアガーデン

▲ペチュニアガーデンからの眺望、人気の「桃色吐息」や「おゆきちゃん」「粋な小町」「YES!イエロー」といった品種が見ることができます

Momoiroテラス

コキアの丘

