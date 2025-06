【楽天ブックス:「マジック:ザ・ギャザリング Secret Lair x FINAL FANTASY」関連商品 予約開始】 6月10日

「マジック:ザ・ギャザリング Summer Superdrop 2025 Secret Lair x FINAL FANTASY: Weapons Foil Edition (日本語版)」

楽天ブックスは、TCG「マジック:ザ・ギャザリング Secret Lair x FINAL FANTASY」関連商品の予約受付を開始している。

今回予約開始が確認できた商品は、「マジック:ザ・ギャザリング Summer Superdrop 2025 Secret Lair x FINAL FANTASY」より「Weapons (日本語版) Foil Edition」「Grimoire (日本語版)」「Grimoire (日本語版) Foil Edition」「Game Over (日本語版) Foil Edition」のほか、英語版の「Grimoire (英語版) Foil Edition」「Weapons (英語版) Foil Edition」の計6製品。

なお「Game Over (日本語版/英語版)」「Weapons (日本語版/英語版)」「The FINAL FANTASY Bundle(日本語版/英語版)」「The Complete FINAL FANTASY Bundle」など一部商品に関しては、予約を受け付けていたが、既に完売となっている。

「マジック:ザ・ギャザリング Summer Superdrop 2025 Secret Lair x FINAL FANTASY: Grimoire Foil Edition(日本語版)」

「マジック:ザ・ギャザリング Summer Superdrop 2025 Secret Lair x FINAL FANTASY: Game Over Foil Edition(日本語版)」

「マジック:ザ・ギャザリング Summer Superdrop 2025 Secret Lair x FINAL FANTASY: Grimoire (日本語版)」

「マジック:ザ・ギャザリング Summer Superdrop 2025 Secret Lair x FINAL FANTASY: Game Over Foil Edition (日本語版)」

「マジック:ザ・ギャザリング Summer Superdrop 2025 Secret Lair x FINAL FANTASY: Grimoire Foil Edition(英語版)」

「マジック:ザ・ギャザリング Summer Superdrop 2025 Secret Lair x FINAL FANTASY: Weapons Foil Edition(英語版)」

(C) SQUARE ENIX

IMAGE ILLUSTRATION: (C) YOSHITAKA AMANO

(C) 2025 Wizards.