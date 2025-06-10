¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿Üºä¡×10·î3Æü¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¡Ö¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¡×¤äÄ¹Ìî¸©½é57Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤àÀìÌçÅ¹Ìó170Å¹ÊÞ
¡¡¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¿Üºä»Ô¤Ë·úÀßÃæ¤Î¿·¤¿¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿Üºä¡×¤ò10·î3Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä¹Ìî¸©½é¤È¤Ê¤ëIMAX¥ì¡¼¥¶¡¼´°È÷¡¦Á´9¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¿Üºä¡×¤Î¤Û¤«¡¢Ä¹Ìî¸©ºÇÂçµé¤È¤Ê¤ëÌó170¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Á¤Ç ¤º¤Ã¤È ¤Ä¤Ê¤¬¤ë ¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢³ËÅ¹ÊÞ¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¿Üºä¡×¡Ê1³¬¡¦2³¬¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¡Ö¥¸¡¼¥æ¡¼¡×¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡×¡Ö¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¡×¡ÖÌ¤Íè²°½ñÅ¹¡×¡ÖASOBLE¡Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢1³¬¤ËÄ¹Ìî¸©Æâ¿ï°ì¤È¤Ê¤ë¥°¥ë¥á¡¦¿©ÊªÈÎ¥¾¡¼¥ó¡ÖSUZAKAÂ¢¡×¡¢3³¬¤ËÌó1100ÀÊ¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡ÖFOOD FOREST¡×¤È¡Ö¥¤¥ª¥ó¥Û¡¼¥ë¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1³¬¤ËÌó4500m2¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¬¡¼¥Ç¥ó¡ÖSUZAKA¥ÎÄí±ï¡Ê¤Æ¤¤¤¨¤ó¡Ë¡×¤òÀß¤±¡¢ÃÏ¸µ¹â¹»¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¡ÖÃÏ°èÏ¢·È¤ÎÄí¡×¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¤Ê¤ÉÇÛÃÖ¤¹¤ë¡£
¡¡½ÐÅ¹¤¹¤ëÌó170¤ÎÀìÌçÅ¹¤Î¤¦¤Á¡¢Ä¹Ìî¸©½é½ÐÅ¹¤Ï57Å¹ÊÞ¡¢ËÌ¿®½é½ÐÅ¹¤Ï45Å¹ÊÞ¡£4³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢4³¬¤Ï¡Ö¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¿Üºä¡×¤È²°¾åÃó¼Ö¾ì¤Î¤ß¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿Üºä»Ô¤È¡ÖÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤È¤µ¤é¤Ê¤ë³èÀ²½¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¤³¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡ÖSUZAKAÂ¢¡×¤Ë¤Ï¿Üºä»Ô¤Î¥Ö¡¼¥¹¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿Üºä¤Î½êºßÃÏ¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¿Üºä»ÔÂç»úÊ¡Åç386ÈÖÃÏ1¡£ÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÏÌó16Ëü7000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó9Ëü1000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¤¦¤Á¡¢ÁíÄÂÂßÌÌÀÑ¤ÏÌó6Ëü3000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£Ãó¼Ö¾ìÂæ¿ô¤ÏÌó3700Âæ¡¢ÃóÎØÂæ¿ô¤ÏÌó300Âæ¡£
¡üÂçµ¬ÌÏ¥â¡¼¥ë¤ÎÄêÈÖ¡¦¿Íµ¤¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡¡ÃÏ¸µ´ë¶È¤âÂ¿¿ô
¡¡¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Á¤Ç ¤º¤Ã¤È ¤Ä¤Ê¤¬¤ë ¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢³ËÅ¹ÊÞ¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¿Üºä¡×¡Ê1³¬¡¦2³¬¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¡Ö¥¸¡¼¥æ¡¼¡×¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡×¡Ö¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¡×¡ÖÌ¤Íè²°½ñÅ¹¡×¡ÖASOBLE¡Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢1³¬¤ËÄ¹Ìî¸©Æâ¿ï°ì¤È¤Ê¤ë¥°¥ë¥á¡¦¿©ÊªÈÎ¥¾¡¼¥ó¡ÖSUZAKAÂ¢¡×¡¢3³¬¤ËÌó1100ÀÊ¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¡ÖFOOD FOREST¡×¤È¡Ö¥¤¥ª¥ó¥Û¡¼¥ë¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£
¡¡½ÐÅ¹¤¹¤ëÌó170¤ÎÀìÌçÅ¹¤Î¤¦¤Á¡¢Ä¹Ìî¸©½é½ÐÅ¹¤Ï57Å¹ÊÞ¡¢ËÌ¿®½é½ÐÅ¹¤Ï45Å¹ÊÞ¡£4³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢4³¬¤Ï¡Ö¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¿Üºä¡×¤È²°¾åÃó¼Ö¾ì¤Î¤ß¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿Üºä»Ô¤È¡ÖÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤È¤µ¤é¤Ê¤ë³èÀ²½¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¤³¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡ÖSUZAKAÂ¢¡×¤Ë¤Ï¿Üºä»Ô¤Î¥Ö¡¼¥¹¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿Üºä¤Î½êºßÃÏ¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¿Üºä»ÔÂç»úÊ¡Åç386ÈÖÃÏ1¡£ÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÏÌó16Ëü7000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó9Ëü1000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¤¦¤Á¡¢ÁíÄÂÂßÌÌÀÑ¤ÏÌó6Ëü3000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£Ãó¼Ö¾ìÂæ¿ô¤ÏÌó3700Âæ¡¢ÃóÎØÂæ¿ô¤ÏÌó300Âæ¡£