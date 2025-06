【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 6月26日 発売予定 価格: 8,980円(スタンダードエディション) 9,980円(デジタルデラックスエディション) 31,980円(コレクターズエディション)

コジマプロダクションは、6月25日発売のプレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」について、トゥモローの戦闘シーンを公開した。

これは、イベント「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH - Game Premiere」にて発表されたもの。映像ではタールを使って戦うトゥモローの様子を確認できる。

小島氏によれば、トゥモローはタールが体から出るキャラクターで、触れたものの時間を進められるという。

【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH - Game Premiere - Orpheum Theatre - June 8, 2025】

