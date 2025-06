「レゴ(R)ワンピース」シリーズから、5つの製品がついに公開。

Netflix実写ドラマシリーズ『ONE PIECE』の象徴的なシーンが、レゴ(R)ブロックで再現されています☆

予約受付:2025年6月5日(木)20時〜

一般販売:2025年8月1日(金)※一部店舗により予約販売の日時が異なります

販売店舗:レゴ(R)公式オンラインストア、全国のレゴ(R)ストア、レゴランド(R)・ジャパン・リゾート、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター大阪、その他、全国のレゴ(R)製品取り扱い店、オンライン店舗

※予約受付対象店舗は各店舗に問合せください

※一部店舗により予約販売の日時が異なります

※製品の取り扱いがない店舗もあります

レゴグループとNetflix、トゥモロー・スタジオがコラボレーションした「レゴ(R)ワンピース」シリーズから、5つのレゴ(R)ブロックが登場。

「レゴ(R)ワンピース」は、Netflixとトゥモロー・スタジオが手がける実写ドラマシリーズ『ONE PIECE』にインスパイアされています。

シーズン2の配信開始に先駆けて、シーズン1で描かれた数々の象徴的なシーンを、レゴ(R)ブロックで再現するセットです。

製品を通じて、ファンは麦わらの一味とともに自分だけの冒険を組み立て、大海賊時代を楽しめます☆

各セットには、シリーズに登場する海賊たちの「手配書」パーツを封入。

全8種類の「手配書」パーツは、セットによって封入数が異なります。

また、「レゴ(R)ワンピース」シリーズの発売にあわせて、レゴ(R)ブロックでフィギュアを組み立てる「レゴ(R)ブリックヘッズ」シリーズにも2つのレゴ(R)ブロックが登場。

さらに、「レゴ(R)ワンピース」シリーズの発売を記念して、2025年今夏には「レゴ(R)ワンピース イベントinららぽーと・ラゾーナ」も開催予定です!

三井ショッピングパーク ららぽーと・ラゾーナ川崎プラザ全国21施設にて、開催が予定されています☆

レゴ(R)ワンピース 海賊船 ゴーイングメリー号

価格:20,480円(税込)

対象年齢:10歳以上

ピース数:1,376個

サイズ(完成時):(約)高さ34cm×幅39cm×奥行20cm

麦わらの一味の海賊船を、レゴ(R)ブロックで再現した「レゴ(R)ワンピース 海賊船 ゴーイングメリー号」

船のデッキや内装の細部まで忠実に再現し、象徴的なドクロマークをあしらった大きな帆を掲げています。

海賊船のほかに、Netflix実写ドラマシリーズ『ONE PIECE』に登場する麦わらの一味が、レゴ(R)ミニフィギュアとして勢ぞろい。

仲間たちとともに、未知の海を冒険する航海に出発する様子を再現できます☆

10歳以上を対象にした1,376ピースのセットで、4枚の「手配書」パーツを封入した内容です。

レゴ(R)ワンピース アーロンパークの戦い

価格:12,480円(税込)

対象年齢:9歳以上

ピース数:926個

サイズ(完成時):(約)高さ29cm×幅16cm×奥行10cm

Netflix実写ドラマシリーズ『ONE PIECE』の名シーンを忠実に再現した「レゴ(R)ワンピース アーロンパークの戦い」

アーロンパークの塔が崩れ落ちるギミックがあり、細部の仕掛けも満載です!

臨場感あふれる冒険を演出し、麦わらの一味と宿敵たちとの象徴的な戦いを再現できます。

レゴ(R)ミニフィギュアは「モンキー・D・ルフィ」「ナミ」「ウソップ」「アーロン」「チュウ」の5体が付属。

射的場や「ウソップ」と「チュウ」の対決が描かれる森のシーン、3枚の「手配書」パーツなど、作品の世界を楽しめる要素を多数盛り込まれています☆

全926ピースで構成された、没入感のある組み立て体験が可能なセットです。

レゴ(R)ワンピース 道化のバギーのサーカス小屋

価格:7,680円(税込)

対象年齢:8歳以上

ピース数:573個

サイズ(完成時):(約)高さ16cm×幅15cm×奥行14cm

作品のユニークなキャラクターとシーンを楽しめる「レゴ(R)ワンピース 道化のバギーのサーカス小屋」

海賊らしい武器やアクセサリー豊富で、テント部分は回転させると広々としたプレイエリアに変形可能です☆

悪名高き「道化のバギー」のサーカス小屋には、水槽や回転ターゲット、吊り檻といった仕掛けを用意。

麦わらの一味が脱出を試みる、スリル満点のシーンを再現できます。

2枚の「手配書」パーツのほか、「道化のバギー」「モンキー・D・ルフィ」「ナミ」「ゾロ」の4体のレゴ(R)ミニフィギュアが付属したセットです!

レゴ(R)ワンピース フーシャ村

価格:4,680円(税込)

対象年齢:8歳以上

ピース数:299個

サイズ(完成時):(約)高さ13cm×幅19cm×奥行19cm

「レゴ(R)ワンピース フーシャ村」は、ストーリーの原点とも言える、感動的なシーンを再現できるセット内容。

「モンキー・D・ルフィ」が「シャンクス」の隠していた爛乾爛乾爐亮足瓩鬚海辰修蠖べる、ファンにはたまらない名場面が再現できます☆

フーシャ村のあたたかくも運命的な物語が、レゴ(R)ブロックで楽しめるセットです。

取り外し可能な屋根の下には、店内のディテールや小物が充実しており、お店ごっこ遊びもできます!

「手配書」パーツ1枚とともに付属しているレゴ(R)ミニフィギュアは、幼少期の「モンキー・D・ルフィ」と「シャンクス」「マキノ」の3体。

8歳以上のファンに向けた、全299ピースのレゴ(R)セットです。

レゴ(R)ワンピース 海上レストラン バラティエ

価格:42,980円(税込)

対象年齢:18歳以上

ピース数:3,402個

サイズ(完成時):(約)高さ35cm×幅54cm×奥行27cm

全3,402ピースで構成された豪華なセット「レゴ(R)ワンピース 海上レストラン バラティエ」は、大人の『ONE PIECE』ファンにおすすめ。

ディテールへのこだわりと随所に散りばめられた隠れギミックがファン心をくすぐる、コレクターズグッズといえるセット内容です☆

魚の形をしたユニークな海上レストランには、取り外し可能な屋根や内装ギミックが満載。

前面に設けられた桟橋でゴーイング・メリー号を停泊させ、「ゾロ」と「ミホーク」による、緊迫した剣の対決シーンも再現できます。

5枚の「手配書」パーツとともに付属するレゴ(R)ミニフィギュアは10体と豪華な内容。

「モンキー・D・ルフィ」に「サンジ」「ゾロ」「ナミ」「ウソップ」をはじめ、「ゼフ」「ガープ中将」「ヘルメッポ」「コビー」「ジュラキュール・ミホーク」が入っています!

レゴ(R)ブリックヘッズ モンキー・D・ルフィ フィギュア

価格:1,580円(税込)

対象年齢:10歳以上

ピース数:136個

サイズ(完成時):(約)高さ9cm

販売場所:レゴ(R)ストア、レゴ(R)公式オンラインストア限定

「レゴ(R)ワンピース」シリーズの展開にあわせて『ONE PIECE』の人気キャラクターたちを組み立てられる「レゴ(R)ブリックヘッズ」も発売。

作品の主人公である「モンキー・D・ルフィ」を「レゴ(R)ブリックヘッズ」ならではのスタイリッシュ、かつユニークなフォルムで再現。

組み立てた後は、ディスプレイとして楽しめます!

レゴ(R)ブリックヘッズ 道化のバギー フィギュア

価格:1,580円(税込)

対象年齢:10歳以上

ピース数:176個

サイズ(完成時):(約)高さ9cm

販売場所:レゴ(R)ストア、レゴ(R)公式オンラインストア限定

レゴ(R)ストアとレゴ(R)公式オンラインストア限定で販売する「レゴ(R)ワンピース」の「レゴ(R)ブリックヘッズ」には「道化のバギー」も登場。

ユニークなフォルムで再現された姿を組み立てて楽しむことができ、飾れるグッズです☆

レゴ(R)ワン ピース アソシエイト・デザイン・リード イーチェン・チェン(Yi-Chien Cheng)のコメント

麦わらの一味をレゴ(R)ブロックとして世界中のファンにお届けできることは、まさに夢のようです。

私は「ONE PIECE」の物語の大ファンであり、今回のプロジェクトでは、Netflix実写ドラマシリーズの世界観をもとに、お気に入りのロケーションやシーンを細部までレゴ(R)ブロックで再現するというのは非常にエキサイティングでした。

レゴグループと「ONE PIECE」、両方のファンの皆さんがこれらのレゴ(R)セットを手にし、それぞれの牋梁腓覆觜厦(グランドライン)瓩悗旅匈い鮗由に描く日を心から楽しみにしています。

製品発売を記念して、三井ショッピングパーク ららぽーと・ラゾーナ川崎プラザ全国21施設にて、「レゴ(R)ワンピース イベントinららぽーと・ラゾーナ」の開催が決定。

「レゴ(R)ワンピース」の世界を体感できるイベントや嬉しいプレゼントキャンペーンなど、楽しいコンテンツが盛りだくさん。

詳細は今後、公式サイトにて順次発表予定です!

作中の印象的なシーンを組み立てて再現できる、「ONE PIECE」がテーマのレゴ(R)ブロック。

「レゴ(R)ワンピース」シリーズは、2025年8月1日より一般販売スタートです☆

