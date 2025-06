【みんなのGOLF WORLD】 発売:バン ダイナム コエンターテインメント 発売日:9月4日(STEAM版 9月5日) 価格:6,300円

「みんなのGOLF WORLD」キービジュアル

バンダイナムコエンターテインメントは、9月4日(STEAM版 9月5日)に発売を予定しているプレイステーション 5/Nintendo Switch/PC(STEAM)用3Dゴルフゲーム「みんなのGOLF WORLD」のメディア向け体験会をバンダイナムコ未来研究所にて実施した。

会場では開発中のバージョンを使用し、「ひとりでGOLF」モードの「チャレンジモード」や「みんなでGOLF」モードの「ストローク」や「マッチプレイ」が体験できた。

「みんなのGOLF」シリーズは1997年から続く3Dゴルフゲーム。これまでのシリーズはプレイステーションシリーズ向けにソニー・インタラクティブエンタテインメントが発売していたが、本作はバンダイナムコエンターテインメントが発売する。

シリーズ10作目のプレイステーション 4向け「New みんなのGOLF」が2017年発売、11作目となるPSVR向け「みんなのGOLF VR」が2019年発売で、12作目となる本作は6年振りの新作リリースとなった。加えてプレイステーションシリーズ以外のプラットフォームでの発売も本作が初となり、対応プラットフォームはPS5/Switch/STEAMでプレイが可能だ。ただし、クロスプレイには非対応となる。

今回は「みんなのGOLF WORLD」にて新たに追加になった操作スタイルなど、ゲームプレイ時の体感などを中心にプレイした感触についてレポートしていきたい。なお、本文中の操作説明はプレイステーション 5での体験に基づくものとなっている。

【「みんなのGOLF WORLD」TVCM ゲーム画面篇】

1994年にプレイステーションが発売されてから3年後のタイトルだが、当時の人気は凄まじく、ゴルフゲームにさほど興味のなかった筆者ですら1本所有していたほどだ。写真は筆者所有の初代「みんなのGOLF」

メニュー画面。1人で遊べる「ひとりでGOLF」と1~4人で遊べる多人数モード「みんなでGOLF」モードのほか、オンラインプレイの「オンラインでGOLF」やチュートリアルの「GOLFレッスン」、ゲーム内マネーを使ってキャラクターのコスチュームやアイテムなどが購入できる「ショップ」などが用意される

「みんなのGOLF」経験者も初心者も楽しめる新たな操作モードが登場

「みんなのGOLF」最新作となる「みんなのGOLF WORLD」は、ゴルフの魅力を楽しめるシステムはそのままに、時代を超えて様々な要素をパワーアップした作品。これまでのシリーズファンはもちろん、本作で初めて「みんなのGOLF」に触れる方まで誰でも、みんなで、どこでも、いつでも手軽楽しめるゴルフゲームとなっている。今回は新たに加わった要素などを中心に実機で体験できたので、そのレポートをお届けしよう。

先ずはメニューから「ひとりでGOLF」の「GOLFレッスン」を開き、チュートリアルを一通り試してみる事にした。というのも本作ではキャラクターデザインやコース、ボイスなどを刷新しており、ショットについても従来の方法に加えて「本格ショット」や「ゲージショット」と言った「みんなのGOLF5,6」で登場した馴染みのあるショットも使えるようになっているからだ。

いずれのショットでもXボタンを3回押すスタイルは変わらないが、「従来ショット」は画面下部にゲージが表示され、1度目のXボタンでゲージ始動、2度目のXボタンでパワーを決めて、3度目のXボタンでショットを放つオーソドックスなスタイル。これに対して「本格ショット」では動くゲージは存在せず、キャラクターのスイングの振り上げの状態を見てクラブを止めて、画面下部中央に備える「インパクトゾーン」を見てタイミングよくボタンを押す事でショットを打つシステムとなっており、慣れてくればより感覚的にショットがコントロールできそうな仕組みになっている。

「ゲージショット」はこれら2つのシステムの中間のような仕組みで、「従来ショット」と同じような仕組みのゲージが画面左下部から中央下部までスイングの軌道を描くような弧を描いており、従来ショットと同じような視覚でゲージを見ながら、感覚的なショットが打てるようになっている。

これまで同様にシンプルなゴルフゲームとして楽しみたい場合や初心者の人は「従来ショット」を、より本格的なゴルフのスイングを楽しみたい人は「ゲージショット」や「本格ショット」を使う事で、感覚的なショットの感触が楽しめる。

「従来ショット」は画面下部のゲージを使ってボールを打つ

「本格ショット」ではゲージが存在せず、キャラクターの振り上げの軌道や、画面下部のインパクトゾーンを使ってショットを打つ

「ゲージショット」は「従来ショット」と同じようなゲージがスイングの軌道のように弧を描いているので、「従来ショット」と異なる感覚で楽しめる

ドンピシャのタイミングでショットが打てると演出が加わり、「ナイスショット」というカラフルな文字やアイコンが表示される。演出のビジュアルも刷新されており、1打だけでハッピーな気分が味わえるこうした心地よさは実に「みんなのGOLF」らしさが感じられる。

タイミングをミスると一瞬画面がネガポジ反転化し、絶望感が伝わる演出が施されている

「通常ショット」時は、ドンピシャのタイミングだと、キャラクターの真剣な表情をとらえたカメラアングルに変化し……

ド派手なナイスショット演出でハッピーな感じになれる

「本格ショット」の場合はカメラアングルは変化せず、シンプルなナイスショット演出になっている

スピンについても新たな操作方法が追加になった。従来の「みんなのGOLF」の方式ではショットを打つタイミングで十字キーを押すスタイルだったが、本作ではショットを打つ前に事前にスピンさせる方向を決めてからショットを打つシステムが追加されている。もちろん過去作で慣れている人は従来のシステムを使用する事も可能だ。この辺りは他の「ゴルフゲーム」の操作スタイルなどを参考に取り入れたとしており、「みんなのGOLF」シリーズに初めて触れる新規ユーザーのための施策の1つだとしている。

実際に両方試してみた感触としては、アクションゲームが苦手な人や、初心者の人にとっては、事前にスピンの向きや回転数を設定できるため、新たな操作システムの方がありがたい。一方で従来システムの方は、ショットを打つ段階でスピンの向きなどを操作するため、やや忙しい感触だが、こちらの方がより感覚的に使えるので、このシステムに慣れた「みんなのGOLF」経験者や、前述のショットスタイルで「本格ショット」を極める方向でガチプレイしている人などは、こちらの方がより臨場感のあるプレイが楽しめる印象だ。

スピンショットは事前に△ボタンを押す事で、回転させる方向や強度などが設定できる

「みんなのGOLF」ではお馴染みの十字キーを用いたスピンショットの操作方法も利用できる

「みんなのGOLF」ならではの“燃える”バックスピンも健在だ

その他、ショットモードとして、過去作にもあった飛距離を伸ばせる「パワーモード」に加えて、新たにキャラクターごとに固有なスペシャルショットが打てる「スペシャルモード」が追加されている。いずれもラウンド中の回数制限や使用条件などがあるが、こうしたモードも活用してゲームを楽しめるような工夫が施されている。

ラウンド辺り10回ほどの使用回数制限がある「パワーモード」は飛距離を10ヤードほど伸ばせる

「ミラクルモード」がうまく決まると「スペシャルモード」がうまく決まるとキャラクターごとに特殊な演出が!

40ヤード近い距離をまさかのチップイン!こんなの気持ちよすぎだろ!ただしこれはチュートリアルでの話(笑)

チャレンジモードでユウナを使用してスペシャルモードを使ったミラクルなチップインバーディに成功!これはテンション上がる!

豊富なキャラクターたちが参戦! コースは全てリアルタイムで状況が変化

「みんなのGOLF」といえば個性的なキャラクターが多数登場するのも魅力の1つだが、もちろん本作でも多種多様なキャラクターが用意されている。新たに追加になるキャラクターのほか、「みんなのGOLF」シリーズお馴染みのキャラクターも登場するということだが、現段階ではチュートリアルでも登場したエールのほか、アヤ、ジャスミン、ユウナ、カズマ、コナン、ソフィ、エリカ、スズキ、クーガー、グロリア、ブルーム、ガルーダといったキャラクターを確認できた。

過去作同様、本作でもキャラクター毎にパラメーターなどの違いがあり、これらのキャラクターをアイテムで強化するなど、育成の要素も用意されているので、いくら時間があっても足りないくらいやり込みの要素が用意されているようだ。

なお、今後追加予定のキャラクターについて、有償DLCの予定などは現状予定されていないとのこと。この辺りについては今後の続報を期待したいところだ。

「みんなのGOLF 4」で登場したアヤが再登場

こちらも「みんなのGOLF4」のカズマが復活

「みんなのGOLF 2」から何度か登場したクーガーも参戦

「みんなのGOLF 3」以降登場しているグロリアも登場

「みんなのGOLF 5」のヒロイン、ジャスミンが再登場

「みんなのGOLF 2」以降、根強く出続けるスズキも出陣

「みんなのGOLF 5」からソフィも復活

「みんなのGOLF 5」のブルームも参戦

「みんなのGOLF 6」のユウナも出る模様

コースについては、現段階で「あやめケ原カントリークラブ」、「アロハビーチリゾート」、「レッドフラワーカントリークラブ」、「ユーロクラシックゴルフコース」の収録が確認できた。なお、いずれのコースも全て刷新されており、最新のビジュアルでコースが楽しめるようになっている。

また、本作の特徴の1つとして、リアルタイムな時間経過とともに、天候や時間の変化が反映される。例えばショットを打たずに待っていると、風の様子が変化したり、雨が降ってくる、といった様々な変化が発生する場合もあるという。雨が降ってくるとショットの飛距離が下がったり、パット時のボールが転がりにくくなるといった変化もあるため、難易度がグッと上がる。

「あやめケ原カントリークラブ」でのプレイの様子

「アロハビーチリゾート」はワイハなリゾート感が満喫できるコースとなっている

「レッドフラワーカントリークラブ」は中アジアっぽい建物と自然が満喫できる

「ユーロクラシックゴルフコース」はヨーロッパっぽい中世の城など昔の建造物と自然が楽しめるコースとなっている

コースや時間などの条件次第で雪が降る場面も……

「みんなのGOLF」らしさにこだわった最新作。プロデューサーの竹本氏によるインタビュー

今回の体験会では、「みんなのGOLF WORLD」プロデューサーの竹本尭史氏による、メディア向けのグループインタビューも行なわれた。

本作のゴルフゲームのエンジンは「みんなのGOLF」シリーズで使用された仕組みを基盤となっており、シリーズとしての「みんなのGOLF」のゴルフゲームとしてのクオリティを担保しているとのこと。また、バンダイナムコエンターテインメント側も「みんなのGOLF」らしさが伝わるようにシステム周りやビジュアルなども「みんなのGOLF」らしさを第1に開発を行なったとしている。

今回の記事では触れていないが、後日さらに詳細が公開予定の新たに追加される新モード「バラエティ」モードについては、過去シリーズでも存在していた「色物ルール」の要素の一部を採用しつつ、よりバラエティの要素を増やして「みんなのGOLF」初心者の人からベテランの人までみんなでワイワイと盛り上がれるような仕組みにしているそうだ。

本作で新たな操作モードが追加された経緯については、当初は既存の「みんなのGOLF」シリーズの操作モードを再現した上で、最新のゴルフゲームのトレンドを盛り込んで調整を行なった結果、新規ユーザーが操作しやすいモードとして、新たな操作モードも追加したとのことだ。また、ゴルフのトレンドも積極的に取り入れたとしており、本作で使用できるクラブの中にはシリーズ初となるユーティリティも追加になっている。

「みんなのGOLF WORLD」プロデューサーの竹本尭史氏

操作モードは従来シリーズの物以外に2種類を新たに追加

なお、今回新たに追加になったプラットフォームとして、PC(STEAM)版とSwitch版が用意されるが、Switch版については、1個のJoy-Conだけで操作できるモードも用意されているという。なお、プレイステーション 5の上位モデル「PlayStation 5 Pro」や、6月に発売予定の最新ハード「Nintendo Switch 2」でも動作はするが、それら最新モデル向けの要素については特に追加されていないとしている。

今回登場する使用キャラクターのうち、過去作からのリバイバルキャラについては、国籍や年齢などの要素からバランスを考慮して選定したようだ。現段階では未発表のキャラクターも多いが、現段階ではDLCによる有料課金の追加キャラクターは何も決まっていないとしており、この辺りは発売が近付いたところで色々と情報が出てくる可能性もありそうだ。

今回、キャラクターたちのステータス強化要素として、これまでにもあったギアの種類が増えるなど、強化パーツが増加している点については、より長くより多くのキャラクターで遊んでもらい、オンラインで決まったキャラクターばかりが使われる事のないようにバリエーションの幅を広げたいという考えがあるようだ。

また、体験会では確認しきれなかった面だが、本作ではリアルな「音」についても特にこだわりがあるようで、クラブのスイング音などは実際のスイング音をサンプリングして収録しているとのこと。また、予めプロとアマチュアのスイングの音をそれぞれ収録し、キャラクターの練度に応じて音が変化するようにもなっているという。こういった音へのこだわりも注目のポイントとなりそうだ。

リアルな音とビジュアルについては、実際にゴルフ場に行って体験してきたと語っており、例えば本作では夜間のナイトコースなどもプレイできるが、実際のナイトコースはかなり真っ暗でボールを探すのにも一苦労だったという。そのため、ゲーム内ではそこはリアルにしすぎず、ほどよくナイトコースの雰囲気が楽しめるように調整しているとした。

ちなみに気になったこととして、「みんなのGOLF」新作をなぜバンダイナムコエンターテインメントが請け負う事になったか、という点だが、「SIE様が創出された良質なIPの魅力を世界中に広めたいという思いから、SIE様とコミュニケーションをさせていただく中で、国民的ゴルフゲームとして長く愛され続けている『みんなのGOLF』というIPをお預かりさせていただいた」との回答を得た。

最後に「みんなのGOLF」シリーズを楽しみに待っている読者に向けてのメッセージを求められると、「『みんなのGOLF』シリーズのファンの方には、今後もさらに色々な情報が出てきますので、続報をお待ち下さい。これまで『みんなのGOLF』シリーズをプレイしたことがない人たちに向けては、初心者の人でも遊びやすい仕組みを色々と用意しているので、ぜひ遊んでみてほしいです」としてインタビューを締めくくった。

「みんなのGOLF WORLD」は9月4日(STEAM版 9月5日)発売予定。さらなる詳細など、今後の続報を楽しみに待ちたい。

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Bandai Namco Entertainment Inc. Everybody’s Golf, Hot Shots Golf, and Hot Shots are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.