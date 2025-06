2025年6月11日(水)から6月13日(金)に千葉県千葉市の幕張メッセで開催されるインターネット技術の総合イベント「Interop Tokyo 2025」の開幕に先立ち、恒例企画である「Best of Show Award」各部門のファイナリスト製品が決定。

Interop Tokyo 2025

会期 : 2025年6月11日(水)〜6月13日(金)

会場 : 幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

主催 : Interop Tokyo 実行委員会

運営 : 一般財団法人インターネット協会、

株式会社ナノオプト・メディア

後援 : 関連省庁、関連団体

特別協力 : WIDEプロジェクト

予定来場者数 : 150,000人(同時開催展含む)

参加企業・団体数: 約500社・団体(同時開催展含む)

■同時開催イベント

デジタルサイネージ ジャパン 2025

APPS JAPAN 2025

画像認識 AI Expo 2025

2025年6月11日(水)から6月13日(金)に千葉県千葉市の幕張メッセで開催されるインターネット技術の総合イベント「Interop Tokyo 2025」の開幕に先立ち、恒例企画である「Best of Show Award」各部門のファイナリスト製品が決定しました。

Best of Show Awardは、出展企業各社からエントリーされた、前年のInterop Tokyo終了翌日から本年の会期終了日までに発売、または発表される新製品/サービスが対象です。

審査は、業界主要メディア各社や調査機関、学術界の識者によって編成される審査委員会が行い、カテゴリーごとにグランプリを始めとする各賞を決定します。

2025年は200を超える新製品/サービスがエントリーされ、5月30日(金)に行われたファイナリスト審査会におきまして、計23部門のファイナリスト103製品/サービスが選ばれました。

ファイナリストに選ばれた製品は、開幕前日の6月10日(火)に行われる本審査にて、審査員が展示ブースで各社の担当者から実機を見ながらの説明を受け、審査を行います。

そして、会期初日となる6月11日(水)の午前中に各部門の受賞製品/サービスを決定し、同日午後、発表と各受賞企業ブースでの表彰式を行う予定です。

なお、会期中は展示会場内セミナー会場にて、審査委員が登壇し、当アワードの審査を通じて得た情報から、2025年注目すべき製品/サービスを紹介するセッションも行います。

■Interop Tokyo Best of Show Award カテゴリ

セキュリティ

・アセスメント

・エンタープライズ

・For AI

・ハイパフォーマンス

・脅威インテリジェンス

データセンター

・ファシリティ関連製品/サービス

ネットワークインフラ

・AIインフラ

・キャリア / ISP

・エンタープライズ

エンタープライズ&クラウド

・クラウドサービス

モバイルコンピューティング

・5G/6G

・Wi-Fi

イノベーションテクノロジー

・アカデミックチャレンジ(大学研究等)

・IoT/エッジコンピューティング

・サーバー&ストレージ

・マネジメント&モニタリング

・テスティング

・産業ネットワーク

・デジタルメディア

・ガジェット

・パーソナルメディア&デバイス

・ファシリティ(ラック、ケーブル、電源装置等)

・APN(All Photonics Network)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「Best of Show Award」の各部門ファイナリスト製品が決定!Interop Tokyo 2025 appeared first on Dtimes.