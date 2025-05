【「彼女は裸で踊ってる」1巻】 5月22日 発売 価格:792円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「彼女は裸で踊ってる」の1巻を5月22日に発売する。価格は792円。

本作はストリップを題材とした作品。作者は岡藤真依氏で、「モーニング・ツー」にて連載が行なわれている。

主人公の牧野は女であることに嫌気が差しながら生きていたが、ある日痴漢に遭った際にストリッパーの女性に救ってもらう。そして未知なるストリップとの出会いをきっかけとして、自らの体や性、世界と向き合っていく。

【「彼女は裸で踊ってる」1巻あらすじ】

「毎話号泣しながら読んだ」「この作品に救われた」───現役の踊り子&スト客から大絶賛の声多数!!!ストリップを観て、自らの体や性、そして世界と向き合う物語。

女であることに嫌気が差しながら日々を生きる牧野。ある日痴漢に遭った彼女を救ってくれた人物の正体はなんとストリッパーで……!?未知なるストリップとの出会いをきっかけに、彼女は自らの体や性、そして世界と向き合っていくことになる──。

(C) KODANSHA LTD. ALL RIGHTS RESERVED.