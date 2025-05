【Harry Potter MOVIE T Collection】 5月30日 発売予定 価格:各1,990円

GU(ジーユー)は、「Harry Potter MOVIE T Collection」を5月30日発売する。価格は各1,990円。

1980~2000年代に公開され、世界中で愛され続ける名作映画とのコラボ「MOVIE T Collection」に「ハリー・ポッター」が登場。登場キャラクターに焦点を当てたデザインで、ウォッシュ加工を施したヴィンテージライクなTシャツコレクションとなっている。

ユニセックスのXS~3XLが展開。なお、XS・XXL・3XLサイズはオンラインストアのみでの販売となる。

【ウォッシュドグラフィックT Harry Potter/各1,990円】

All characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc.

WB SHIELD: (C) & TM WBEI. Publishing Right (C) JKR. (s25)