»°ãø·°¤Ï²¿°Ì¡©¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÁª¼êµëÍ¿¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP20
»°ãø·°¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡£¶áÇ¯¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¿·¶½¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡ØSalary Sport¡Ù¤«¤é¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÁª¼ê¤ÎµëÍ¿¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
20°Ì¡§¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§GK
Ç¯Êð¡§130Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½2.49²¯±ß¡Ë
19°Ì¡§¥¿¥ê¥¯¡¦¥é¥ó¥×¥Æ¥£
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§DF
Ç¯Êð¡§218Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½4.17²¯±ß¡Ë
18°Ì¡§¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§FW
Ç¯Êð¡§218Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½4.17²¯±ß¡Ë
17°Ì¡§¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§FW
Ç¯Êð¡§234Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½4.47²¯±ß¡Ë
16°Ì¡§¥ä¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§DF
Ç¯Êð¡§234Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½4.47²¯±ß¡Ë
15°Ì¡§¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ë¥Æ¡¼¥ë
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§MF
Ç¯Êð¡§250Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½4.78²¯±ß¡Ë
14°Ì¡§¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥é¥À
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§DF
Ç¯Êð¡§260Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½4.97²¯±ß¡Ë
13°Ì¡§¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ô¥£¡¼¥Õ¥¡¡¼
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§MF
Ç¯Êð¡§260Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½4.97²¯±ß¡Ë
12°Ì¡§¥¤¥´¡¼¥ë
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§DF
Ç¯Êð¡§265Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½5.07²¯±ß¡Ë
11°Ì¡§¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§FW
Ç¯Êð¡§270Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½5.16²¯±ß¡Ë
¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬Ãæ·ø¤É¤³¤í¤ÎµëÎÁ¤·¤«¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï°Õ³°¡£¤Þ¤¿°ì»þ´ü¤Ï¼é¸î¿À¤À¤Ã¤¿¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤â¤«¤Ê¤êÄã¤¤³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
10°Ì¡§¥½¥ê¡¼¡¦¥Þ¡¼¥Á
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§MF
Ç¯Êð¡§275Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½5.26²¯±ß¡Ë
9°Ì¡§¥è¥¨¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥Þ¥ó
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§DF
Ç¯Êð¡§286Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½5.47²¯±ß¡Ë
8°Ì¡§¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥§¥Ö¥¹¥¿¡¼
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§DF
Ç¯Êð¡§300Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½5.74²¯±ß¡Ë
7°Ì¡§¥Ú¥ë¥Ó¥¹¡¦¥¨¥¹¥È¥¥¥Ô¥Ë¥ã¥ó
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§DF
Ç¯Êð¡§306Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½5.85²¯±ß¡Ë
6°Ì¡§¥ä¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ¡¼
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§MF
Ç¯Êð¡§327Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½6.25²¯±ß¡Ë
¥½¥ê¡¼¡¦¥Þ¡¼¥Á¤ä¥¨¥¹¥È¥¥¥Ô¥Ë¥ã¥ó¤Ê¤É¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁª¼ê¤¬½ù¡¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë½ç°Ì¡£Èæ³ÓÅª¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤¬Â¿¤¤¡£
5°Ì¡§¥Þ¥Ã¥È¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§MF
Ç¯Êð¡§327Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½6.25²¯±ß¡Ë
4°Ì¡§¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ß¥ë¥Ê¡¼
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§MF
Ç¯Êð¡§364Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½6.96²¯±ß¡Ë
3°Ì¡§¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥«¥Ç¥£¥ª¥°¥ë
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§DF
Ç¯Êð¡§395Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½7.55²¯±ß¡Ë
2°Ì¡§»°ãø·°
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§MF
Ç¯Êð¡§416Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½7.96²¯±ß¡Ë
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËµëÎÁ¤¬Äã¤¹¤®¤ë¡×¶Ã¤¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á
1°Ì¡§¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§DF
Ç¯Êð¡§442Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¤ª¤è¤½8.45²¯±ß¡Ë
1°Ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ»°ãø·°¤Ï·ÀÌó¹¹¿·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ç2°Ì¤ÎµëÎÁ³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£