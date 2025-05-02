¡Ö»Ò¤É¤â¤¬µã¤»ß¤à¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä50Âå°Ê¾åÃËÀ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤!? ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬¡ÒÆüËÜ¤Î°é»ù¥¤¥ó¥Õ¥é¡Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
ÉÂ±¡¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¬¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò¸«¤Æ¤Ô¤¿¤ê¤Èµã¤»ß¤à¡£¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤¬°é»ù¸½¾ì¤Ç¤Ï¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ï¤¿¤À¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤ä¡Ö°é»ù¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Æ¤¿¤Á¤ËÍê¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÌøÀ¥Çî°ì»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÈÆüËÜ¿Í¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬°é»ù¸½¾ì¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÔÆ°¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿À®°Ê¹ß¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼
¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÆüËÜ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤äÍÄ»ù¡áÆýÍÄ»ù¤¬¤É¤ì¤À¤±¹¥¤¤«¡£¾®»ùÉÂ±¡¡¢ÊÝ°é±à¡¢ÍÄÃÕ±à¡¢Â÷»ù½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÂ±¡¤ÇÂçµã¤¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¬¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î´é¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¤Ô¤¿¤ê¤Èµã¤»ß¤à¡£¤½¤Î¤¹¤¤Ë¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬¥µ¥Ã¤ÈÃí¼Í¤òÂÇ¤Ä¡£¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¡¢ÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤Ê¤ÉÆýÍÄ»ù¤ò°·¤¦¥×¥í¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤â¤Ã¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¡ª¡¡°é»ù¿¿¤ÃºÇÃæ¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤½¤¦¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÏÆüËÜ¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÉ¬¿Ü¡£ÆýÍÄ»ù¤Î¤¤¤ë²ÈÄí¤äÆýÍÄ»ù¤ò°·¤¦ÉÂ±¡¡¢ÊÝ°é±à¡¢ÍÄÃÕ±à¤ä³Æ¼ï¾®Çä¶È¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö¾ï¼±Ãæ¤Î¾ï¼±¡×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢50Âå°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç°µÅÝÅª¤ËÆýÍÄ»ù¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Æ³°ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÍýÍ³¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÏÊ¿À®°Ê¹ß¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°µÅÝÅª¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿1980Ç¯Âå½ª¤ï¤ê¤«¤é¤Ç¡¢¹ñÌ±Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï21À¤µª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿50Âå°Ê¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¼«Ê¬¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢50Âå°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¤ÎÃËÀ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢²æ¤¬»Ò¤ÎÆýÍÄ»ù»þÂå¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÀÑ¶Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬ÆýÍÄ»ù¤Ë¤¤¤«¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¸½¾ì¤Ç¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬¤¤¤«¤ËÌòÎ©¤Ä¤«¡¢¼ÂÂÎ¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£
¾¼ÏÂÆüËÜ¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¯É×¤ÈÀì¶È¼çÉØ¡×²ÈÄí¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢1980Ç¯¤ÎÀì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤Ï1,114ËüÀ¤ÂÓ¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ614ËüÀ¤ÂÓ¤Ç¤¹¤«¤éÀì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤¬Ìó2ÇÜ¤Ç¤¹¡£43Ç¯¸å¤Î2023Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤Ï517ËüÀ¤ÂÓ¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ï1,278ËüÀ¤ÂÓ¤Ç¤¹¤«¤é¶¦Æ¯¤¤¬Ìó2.5ÇÜ¡£´°Á´¤ËµÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1985Ç¯¤ÎÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤ÎÀ©Äê¡¢1992Ç¯¤Î°é»ùµÙ¶ÈË¡¤Î»Ü¹Ô¤Ê¤É¤Ç¶¦Æ¯¤¤ÎÎ®¤ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃË½÷¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀÎ¨¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê³«¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Î¼èÆÀÎ¨¤Ï2007Ç¯°Ê¹ß80¡Á90¡ó¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ¤Ï2016Ç¯¤Þ¤Ç3¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬2020Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤Ë12.65¡ó¤È°ìµ¤¤ËÁý¤¨¡¢2023Ç¯¤Ï30.1¡ó¤È²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Î¿ô»ú¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Þ¤ÇÃËÀ¤ÎÂçÈ¾¤¬ÆýÍÄ»ù¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÀÑ¶Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¶¦Æ¯¤¤¬°ìÈÌ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢ÃËÀ¤¬»Ò°é¤Æ¤ËÀÑ¶Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëºÇ¹â¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¤½¤ì¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬¤¤¤«¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤äÍÄ»ù¤Î¿´¤òÂª¤¨¤ë¤«¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î¼þ¤ê¤Ç¤â9³äÊý¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ä´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¡¢ÊÝ°é±à¤ÎÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥×¥í¡É¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2020Ç¯Âå¤Îº£¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¾ÃÈñ¤Î¸½¾ì¤òÊâ¤¯¤È¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¾ÃÈñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»Ò°é¤Æ¤ÎÊÑ²½¤òÉ½¾Ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¤éÆüËÜ¤ÎÆýÍÄ»ù¤Î´Ö¤ÇµðÂç¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£1988Ç¯10·î¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ç¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íâ89Ç¯¤«¤é¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î±Ç²è¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2020Ç¯¤ò½ü¤¡¢ËèÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤â±Ç²è¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï°ìµ¤¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó´ØÏ¢¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤âµÞÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¿Íµ¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö1989Ç¯¡áÊ¿À®¤Î»þÂå¡×¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¾¼ÏÂ¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÉñÂæ¤Ï³¨ËÜ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£¸¶ºî¼Ô¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤¬³¨ËÜ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤ò¥Õ¥ì¡¼¥Ù¥ë´Û¤«¤é½ÐÈÇ¤·¤¿¤Î¤Ï1973Ç¯¡£1970Ç¯Âå½ª¤ï¤ê¤«¤é½ù¡¹¤Ë³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤ÇÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÂÀ¸¤«¤é15Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢³¨ËÜ¤â¥¢¥Ë¥á¤â¡¢0ºÐ¤«¤é4¡¢5ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÆýÍÄ»ù¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â°ì¿Í¤ÇÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÍÄÃÕ±à¤Ë¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤Î1¡Á3ºÐ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷³«»Ï¤¬1988Ç¯¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÆýÍÄ»ù¤Îº¢¤«¤é±ÇÁü¤Ç´Õ¾Þ¤·¤¿ºÇ½é¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢2025Ç¯¸½ºß40ºÐÁ°¸å¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤Î20Âå¤«¤é40ºÐÁ°¸å¤Î¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÆóÀ¤Âå¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆ°¤Î¹ñÆâ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¿Íµ¤
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î´á¶ñ¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¡Ö¤³¤É¤â¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Î·ë²Ì¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
Æ±¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï1996Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤Ç¤Î23Ç¯´Ö¡Ö¤ª»ÒÍÍ¤Î¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ººÂÐ¾Ý¤Ï0¡Á12ºÐ¤Î»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä¿Æ¡Ê»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë²óÅú¤Ç¤¤ë¿Æ¡Ë800¿Í¡£¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¤¹¡£2002Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤Ç¤Î17Ç¯´Ö¡¢2015Ç¯¤È16Ç¯¤Î2Ç¯´Ö¤Î¤ß1°Ì¤ò¡ÖÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ä¤ê15Ç¯¤Ï¤º¤Ã¤È¿Íµ¤1°Ì¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
2018Ç¯¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤âÃË½÷Áí¹ç1°Ì¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¡£»Ù»ýÎ¨¤Ï11.5¡ó¡£2°Ì¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤Î8.0¡ó¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË½÷ÊÌ¤Î¿Íµ¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÃË»Ò¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤ËÂ³¤2°Ì¡¢½÷»Ò¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ä¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤òÍÞ¤¨¤Æ1°Ì¤Ç¤¹¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë0¡Á2ºÐ¤Ç¤Ï2°Ì¤Ë2ÇÜ°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î1°Ì¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬ÆýÍÄ»ù¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£3¡Á5ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃË»Ò1°Ì¤Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç2°Ì¡¢½÷»Ò¤Ï¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬1°Ì¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥ÊÀã¡×¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤¬2°Ì¤Ç¥Ù¥¹¥È3¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬ÆýÍÄ»ù¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Ãæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¼ïÎà¤¬Â¿¤¯¡¢ÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2,300¤òÄ¶¤¨¤ëËÉÙ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆýÍÄ»ùÁØ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤«¤é¤â¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¶¯¤ß¤À¡¢¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯°Ê¹ß¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ç¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Î¿Íµ¤Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢2025Ç¯¸½ºß¤â¤ª¤½¤é¤¯ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾Úµò¤¬2024Ç¯¤Î±Ç²è¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Æ±Ç¯6·î28Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤È¤¨¤Û¤ó¤Î¥ë¥ë¥ó¡×¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î½µËö3Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ1²¯7,000Ëü±ß¡¢´ÑµÒÆ°°÷13Ëü7,000¿Í¤òµÏ¿¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¤á¤Æ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø³«50Æü¤Ç¶½¼ý6²¯7,231Ëü7,140±ß¡¢´ÑµÒÆ°°÷52Ëü9,504¿Í¡£1989Ç¯¤ÎÂè1ºî¤«¤é35ºîÌÜ¤Ë¤·¤ÆºÇ¹âÀ®ÀÓ¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¿Íµ¤¤¬°ÍÁ³¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¢¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£