アメリカにおける公正な取引を監督・監視する連邦政府機関の連邦取引委員会(FTC)が、有料 サブスクリプション サービスの Uber Oneが「欺瞞的である」として、 Uber を訴えました。UNITED STATES DISTRICT COURT NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO DIVISION(PDFファイル)https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/uberonecomplaint.pdf

FTC Takes Action Against Uber for Deceptive Billing and Cancellation Practices | Federal Trade Commissionhttps://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2025/04/ftc-takes-action-against-uber-deceptive-billing-cancellation-practicesFTC sues Uber over 'deceptive' Uber One subscriptions | Mashablehttps://mashable.com/article/ftc-lawsuit-uber-one-subscriptions2025年4月21日、FTCは Uber の有料 サブスクリプション サービスである Uber Oneについて「不正な請求および解約行為を行っている」として訴訟を提起しました。FTCは Uber Oneユーザーからの苦情を複数引用しており、ある苦情では「クレジットカードの請求書を見て、 Uber Eatsが過去8カ月間、 Uber Oneの代金として9.99ドル(約1400円:日本では月額498円)を請求していたことに気づきました。私はこのサービスに登録したことがありません」と、いつの間にか Uber Oneに加入していたと記されており、別の苦情では「 Uber アカウントを持っていませんし、今まで一度も持ったことがありませんが、それにもかかわらず Uber Oneの月額9.99ドルの定期利用料が請求されています。どうやって私の デビットカード 情報を入手したのかさえ分かりません」というものもあります。 Uber Oneはアメリカでは月額9.99ドルの有料 サブスクリプション サービスで、配車サービスの Uber やデリバリーサービスの Uber Eatsでの割引サービスや特典を提供しています。しかし、FTCによると Uber はこれらの割引の具体的内容について消費者に誤解を与えているとのこと。FTCのアンドリュー・N・ファーガソン委員長は Uber に対する訴訟について、「アメリカ人は解約不可能と思われる不要な サブスクリプション に加入させられることにうんざりしています。本日、我々は Uber サブスクリプション が消費者を欺いているだけでなく、顧客が解約することを不当に困難にしていると主張しました」という声明を出しています。例えば、 Uber Uber One会員になると月額25ドル(約3500円)節約できると宣伝していますが、FTCはこれに異議を唱えています。実際、訴訟によりこの試算は Uber Oneの月額料金である9.99ドルを考慮していないことが明らかになっています。そのため、FTCは「多くの消費者は実際には Uber Oneを利用することで月に25ドルも節約できていません」「 Uber の節約額に関する主張は利用料が無料であることを前提としており、うたわれている節約額は実際の費用を差し引いたものではありません」と述べ、 Uber の宣伝文句は虚偽であると主張しました。また、 Uber Oneの問題は虚偽の 広告 内容にとどまりません。 Uber Uber Oneについて、「いつでも」「追加料金なしで」解約できると宣伝していますが、FTCは「 Uber Uber Oneの無料トライアル期間が終了する前に消費者に料金を請求することがよくある」と主張しています。さらに、 Uber Oneの解約方法が非常に難解である点についてもFTCは問題視しています。訴状によると、 Uber Uber Oneの解約にダークパターンとよばれる欺瞞的な手法を採用しており、これにより無料トライアル期間中に解約することが困難になっていると主張しました。ユーザーをだますデザイン「ダークパターン」により有料サービスの無料トライアルが機能していないという指摘 - GIGAZINE訴状によると、 Uber Oneの解約手続きは23もの画面にまたがっており、最大で画面を32回も操作する必要があるそうです。また、 Uber はユーザーの サブスクリプション の有効期限が終了に近づくにつれ、解約を難しくしている模様。FTCは「 Uber は会員に対して解約理由を述べるように要求したり、会員 資格 を一時停止するよう促したり、それらが失敗した際には会員 資格 の継続を提案したりしています」と解約が難解になっている点を指摘しました。この他、 アプリ 内で「節約を始める」や「無料で試す」というボタンをタップするだけで、 Uber Oneの無料トライアルに自動で登録されてしまう点も問題視されています。訴状では、「節約を始める」と「キャンセル」という2つのボタンが提示された際に、「節約を始める」をタップすると Uber Oneに自動登録されてしまう点だけでなく、「キャンセル」をタップすると何がキャンセルされるのかが不明瞭な点も問題であると指摘されています。予約しようとしていた配車や配達がキャンセルされてしまうのではないかと誤解させる可能性があるだけでなく、そもそも Uber Oneに登録していないので「キャンセルする」というのは適切な表現ではないと指摘しました。FTCはFTC法第5条およびオンライン ショッピング 利用者の信頼回復法(ROSCA)に基づき、虚偽表示や同意のない不当請求などの罪で Uber を訴えています。これに対して、 Uber はいかなる不正行為も否定しており、「FTCがこの措置を選択したことは残念ですが、 裁判 所も既に分かっていることに同意すると確信しています。 Uber Oneの登録および解約手続きは明確かつシンプルで、法律の文面と精神に沿っています。 Uber はお客様の同意なしに登録や料金請求を行うことはありません。解約は アプリ 内でいつでも可能で、ほとんどの方は20秒以内に完了します」というコメントを海外 メディア のMashableに出しています。