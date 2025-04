東京ディズニーシーのアラビアンコーストにある「カスバ・フードコート」

ディズニー映画『アラジン』でもおなじみの空飛ぶじゅうたんが運び込んできた本格カリーがいただけます。

エキゾチックな雰囲気の屋台で食べれば、気分はアラビアンナイトの主人公!

東京ディズニーシー「カスバ・フードコート」2025年春 グランドメニューまとめ

© Disney

場所:東京ディズニーシー/アラビアンコースト

サービスタイプ:カウンターサービス

座席数:約890席

© Disney

東京ディズニーシーのアラビアンコーストに位置するレストラン「カスバ・フードコート」

エキゾティックな屋台で本格カリーをいただけるカウンターサービスのレストランです。

約890席の広々とした屋台で、ディズニー・モバイルオーダーに対応しているのも魅力的!

今回は、そんな「カスバ・フードコート」のグランドメニューを紹介していきます☆

カリー

「カスバ・フードコート」のメインメニューは本格カリー。

コンビカリー、タンドーリチキン添え(中辛ビーフ&甘口シュリンプ)

© Disney

価格:1,300円

中辛ビーフ&甘口シュリンプの2種類のカリーが楽しめるコンビカリー。

カリーにはライスとナンが付きます。

また、タンドーリチキンが添えられているのもうれしいポイント☆

ビーフカリー(中辛)

© Disney

価格:1,100円

中辛のビーフカリー。

とろとろに煮込まれたビーフは旨味たっぷり!

カリーにはライスとナンが付きます。

チキンカリー(甘口)

© Disney

価格:900円

甘口のチキンカリー。

甘口なので食べやすく、柔らかくジューシーなチキンが入っています◎

カリーにはライスとナンが付きます。

ベジタブルカリー(中辛)

© Disney

価格:840円

野菜がたっぷりと入った中辛のベジタブルカリー。

原材料に肉、魚介、卵、乳、はちみつ、ゼラチンを使用していません。

そしてカリーにはライスとナンが付きます!

サイド

カリーに合うサイドメニューも☆

カップ サラダ

© Disney

価格:360円

ミニトマトやパプリカ、コーン、ブロッコリー、レタスなどの野菜がたっぷりと入ったカップサラダ。

ディズニーキャラクターデザインのカップで提供されます。

スパイ シーハリッサソース

© Disney

価格:110円

※味の変化が楽しめます

※辛味が苦手な方はご注意ください

クミンやコリアンダー等のスパイスと、 トマトやパプリカ等の野菜をブレンドした「うま辛」な味わいが特徴のスパイシーハリッサソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

ガーリックシュリンプソース

© Disney

価格:110円

※味の変化が楽しめます

ハワイアングルメのガーリックシュリンプを再現したガーリックシュリンプソース。

お好みのメニューに付けて、味の変化を驚きとともに楽しめる魔法のソースです。

食後のデザートも充実のラインナップ。

ココナッツプリン

© Disney

価格:500円

ココナッツの香りがアクセントの濃厚なプリン。

プレートに添えられているホイップクリームと一緒にいただきます。

そしてホイップクリームの上には魔法のランプのかたちをしたチョコレートも!

スナック

持ち歩きにうれしいスナックも提供されています。

© Disney

価格:1,300円

提供期間:2025年2月17日〜2025年6月30日

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

※画像はグミキャンディーではなく、カラフルチョコレートです

パークでおなじみのスウィーツをトッピングしたパフェデザインのミニスナックケース。

カラフルなお菓子を入れて持ち運ぶのにぴったりです!

© Disney

価格:1,200円

提供期間:2025年2月17日〜

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

あふれる自然と魔法の泉、そしてファンタジースプリングスで出会えるキャラクターがデザインされたミニスナックケース。

おしゃれな本の形で、中にはファンタジースプリングスのエリアの題材となった作品の主人公「ピーター・パン」や「アナ」と「エルサ」そして「ラプンツェル」たちの姿が描かれています。

© Disney

価格:1,200円

提供期間:2025年2月17日〜2025年6月30日

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり3つまでオーダーできます

ドレッサーでメイクをする「ミニーマウス」のミニスナックケース。

全体的にパステル調の優しい色味が可愛らしく、ドレッサーの一番下の引き出しを空けるとグミキャンディーが出てきます!

ソフトドリンク

コーヒー 360円ジャスミン茶 360円ウーロン茶 360円ア イスコ ーヒー 360円アイスウーロン茶 360円コカ・コーラ 360円午後の 紅茶 アップルティーソーダ 360円キリン オレンジ 360円ミルク(紙パック) 190円

低アレルゲンメニュー

低アレルゲンメニューは、5大アレルゲン(小麦、そば、卵、乳、落花生)を原材料に使用していません。

低アレルゲンメニュー ベジタブルシチューライス

© Disney

価格:820円

特定原材料8品目(えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生)および特定原材料に準ずるもの20品目 (アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、 さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)を使用していない メニューです。

国産米を使用しています。

低アレルゲンメニュー ベジタブル カレー ライス

© Disney

価格:820円

特定原材料8品目(えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生)および特定原材料に準ずるもの20品目 (アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、 さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン)を使用していない メニューです。

国産米を使用しています。

「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」スペシャルメニュー

2025年4月8日(火)〜2025年6月30日(月)の期間、東京ディズニーシーではスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」を開催。

‟食で世界を巡る”をテーマに、東京ディズニーシーならではの異国情緒あふれる雰囲気の中で食べて飲んで、笑顔広がる食の祭典です。

「カスバ・フードコート」でも、「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」にちなんだスペシャルメニューが登場しています☆

チーズソースのタンドーリチキン

© Disney

価格:650円

提供期間:2025年4月7日〜2025年6月30日

タンドーリチキンに、チーズソースをトッピング!

添えられているポテトはさまざまなスパイスを用いたエスニックな香りで、アラビアのフードコートにぴったりです。

スペシャルラッシー(バタフライピー&レモン)

© Disney

価格:700円

提供期間:2025年4月7日〜2025年6月30日

アラビアンコーストの世界をイメージし、魔法のじゅうたんから見た夜空と雲を表現したラッシー。

月に見立てたレモンが浮かび、混ぜると魔法がかかったように「ジーニー」の色合いへと変化します☆

※サステナビリティ活動として、ストローは間伐材(竹)を使用しています

シーズナルグルメチケットセット

© Disney

価格:3,400円

提供期間:2025年4月7日〜2025年6月30日

対象メニューと引き換えることができるチケットと、引き換えたフードやドリンクを入れて持ち運ぶことができるスーベニアランチボックスのセット。

フード& ドリンク チケット 3枚スーベニア ランチ ボックス

※有効期限:2025年6月30日(月)

※本券は有効期限を過ぎると無効になります

※東京ディズニーシーで販売している対象メニュー1つと引き換えることができます

※アルコールドリンクとの引き換えは20才以上の方が対象です

※本券の払い戻しはできません

※本券は引き換え時に回収いたします

※本券はディズニー・モバイルオーダーではご使用いただけません

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます

グレープゼリー&ムース

© Disney

価格:【単品】550円、【スーベニアカップ付き】1,200円

提供期間:2025年4月7日〜2025年6月30日

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます

赤ワインと合わせて楽しみたい、ブドウを使ったスウィーツ。

ブドウの果実を丸ごと閉じ込めたゼリーとブドウムースを重ね、ホイップもブドウの形に!

ブドウの風味をいっぱいに楽しめます。

© Disney

さらに、スーベニアカップを付けることもできます。

スーベニアカップには、旅する「ミッキーマウス」が描かれ、ブドウのツルを思わせる、くるんとしたハンドルがポイント◎

反対側には、「チップ」と「デール」も描かれています。

マスカットムースケーキ

© Disney

価格:【単品】550円、【スーベニアプレート付き】1,200円

提供期間:2025年4月7日〜2025年6月30日

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます

白ワインと合わせて楽しみたい、ブドウを使ったスウィーツ。

爽やかな色合いのムースを、レモンの酸味を効かせたスポンジでサンドし、さっぱりとした味わいに仕上げられています!

マスカットに見立てたホイップのトッピングもポイント。

© Disney

マスカットムースケーキも、スーベニアプレートを付けることが可能。

スーベニアプレートは、額縁に入ったアートのような四角い形☆

「チップ」と「デール」は、ブドウに夢中になっているようです。

種類豊富なカリーはもちろん、サイドメニューやラッシー、デザートまで充実!

東京ディズニーシー「カスバ・フードコート」グランドメニューの紹介でした。

