FANTASTICS『FUN！FUN！FANTASTICS』で、FUJIWARAから「ギャグ」と「ガヤ」を学ぶ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■メンバーが渾身のオリジナルギャグ披露する「ギャグ王決定戦」開催!唯一「20点」と言われたメンバーのギャグとは!?

FANTASTICSの冠番組『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON5』の第7回が、4月22日に放送される。

FANTASTICSが本人役で登場し、時代を創った豪華レジェンドゲストから様々なカルチャーを学ぶシチュエーションコメディの第5弾のゲストはFUJIWARAの藤本敏史と原西孝幸。「ギャグ」と「ガヤ」の達人のふたりから「お笑い筋力を上げるテクニック」を学ぶ。

トークでは、原西が持ちギャグを大連発。「初めて作ったギャグ」「藤本が好きな原西のギャグBEST3」「原西自身が選ぶ自分のいちばん好きなギャグ」など、レアなギャグの披露で盛り上がる。

また、「自己紹介ギャグが欲しくて」とFANTASTICSの木村慧人がおねだり。原西の即興でまさかの神ギャグが誕生する!?

■FANTASTICSが「ギャグ王決定戦」を開催!メンバーが渾身のオリジナルギャグ披露

そして「ガヤは情報量」という藤本がコツを伝授。原西がいちばん笑ったという藤本のガヤとは? 今回はガヤが上手くなりたいメンバーが藤本の前で挑戦。キレのいいガヤで新しい才能を見せたメンバーは誰だ!?

さらに「ギャグ王決定戦」を開催。メンバー渾身のオリジナルギャグに「センスある」「動きはおもろい」と70点以上の高得点が続出するなか、唯一「20点」と言われたメンバーのギャグとは!?

■『BACK TO THE MEMORIES PART5』4月19日朝10時より一般発売開始!

FANTASTIC 6(澤本夏輝・瀬口黎弥・堀夏喜・木村慧人・八木勇征・中島颯太)が、芝居・大喜利・かくし芸、懐かしい名曲まであらゆるエンターテインメントに挑むライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART5』。

2025年は6月より、大阪・神奈川・愛知・新潟・熊本の5都市で全20公演を上演。また、2025年の主演を木村慧人が務めることが3月25日の放送で発表された。メンバーとドラマで共演経験のある俳優・水野美紀に加えて、片桐仁の出演も決定。チケットは、4月19日10時より一般発売がスタートする。

番組情報

日本テレビ『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON5』

04/22(火)25:59~ ※第7回

※TVer、日テレTADAで地上波放送後に見逃し配信スタート

※オンラインサロンTEAM HI-AXで完全版を配信

出演:FANTASTICS(世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太)

ナビゲーター:マイケル富岡

『BACK TO THE MEMORIES PART5』公式サイト

https://fantastage.com/

『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON5』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/fff5/

FANTASTICS OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/168