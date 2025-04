ロッテリアは2025年4月10日(木)より、人気キャラクター「すみっコぐらし」とのコラボレーション企画として、「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」を期間限定で販売する。このキッズセットには、子ども向けの食事メニューとオリジナルおもちゃが付属しており、「すみっコぐらし」の世界観を楽しめる内容となっている。「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」は、以下の4種類のメニューから選べる。A:キッズチーズバーガーセット(590円)B:キッズてりやきバーガーセット(610円)C:チキンからあげっとセット(490円)D:おてがるパンケーキセット(490円)各セットには、「すみっコぐらし」をテーマにしたオリジナルおもちゃが1つ付属する。おもちゃは“旅行”をモチーフにしており、遊びを通じて子どもたちの想像力を引き出すデザインとなっている。選べるおもちゃは以下の3種類。1. おりがみつき!すみっコトランクサイズ:約H12.3×W13.8×D1.4cm(トランク)/折り紙8枚入り(約12×12cm)旅行用トランクをモチーフにした組み立て式ケースに、「すみっコぐらし」デザインの折り紙がセットになっている。紙飛行機を作って遊んだり、折り紙を折って楽しんだりでき、遊び終わったらトランクに収納可能だ。2. パシャっと!すみっコかるたサイズ:約H12.7×W10×D3.4cm(カメラ箱)/カード:約H7×W5.2cmかるたや絵合わせ、文字並べなどのカード遊びができるセットで、シャッターを押せるカメラ型の箱付き。遊び終わったカードはカメラの中に収納できる。3. せかいをぐるっと!すみっコちきゅうぎサイズ:約L8×W8×H13.5cm(地球儀)/あそびシート:約H14.8×W21cm組み立て式の地球儀と、2種類の遊びが楽しめるあそびシートのセット。空想の世界に住むすみっコたちと一緒に、地球の形や大陸・海について学べる。キッズセットには、ロッテリアおよびゼッテリアの全店舗で使用できる30円引きクーポン券も付属する。おもちゃと一緒に配布され、次回来店時に利用できる。「すみっコぐらし」は、個性豊かで少しネガティブな性格のキャラクターたちが登場するシリーズで、すみっこにいることに安心感を覚えるという設定が特徴。今回のコラボレーションは、子どもたちに楽しい体験を提供することを目的としている。「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」は、2025年4月10日(木)から6月下旬までの期間限定で販売予定。数量限定のため、なくなり次第終了となる。■商品情報商品名:「ワクワクたびきぶん♪すみっコぐらしキッズセット」販売開始日:2025年4月10日(木)販売店舗:全国のロッテリア273店舗(※一部店舗を除く)販売時間:10時30分から販売期間:2025年4月10日(木)〜6月下旬予定価格:490円〜610円(セットメニューにより異なる)おもちゃの種類:・おりがみつき!すみっコトランク・パシャっと!すみっコかるた・せかいをぐるっと!すみっコちきゅうぎ©2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.公式サイト: https://www.lotteria.jp/