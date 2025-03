名店「山東」が移転。変わらぬおいしさのもちもち水餃子と、新たなデザートにも注目（神奈川・石川町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は石川町駅近くに移転オープンした水餃子の名店「「山東2号店」。大人気の水餃子はもちろん、パティシエが手掛けるデザートも評判です。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

山東 2号店(神奈川・石川町)

水餃子 写真:お店から

2025年1月、石川町駅から徒歩8分ほどの場所に中国家庭料理「山東2号店」がオープンしました。「山東」と言えば中国家庭料理の味を日本の人々に広めるべく1985年に横浜の中華街に店を構え、モッチモチの水餃子が人気を得ていた有名店。「食べログ 餃子 百名店」や、「食べログ 中国料理 EAST 百名店」にも選出され、行列必至になっていました。以前の建物では手狭になり、お客様満足度向上のため今回の移転を決意。前店舗の場所と比べると人通りも多く、集客が見込めたのも決め手になりました。

明るい店内 写真:お店から

3階まである明るい店内は、内装をシンプルに、中国のアートや調度品を配置。壁には創業者のキャラクターを配置して、一部コミカルな印象になっています。客席は全162席と以前の倍ほどに増えたので、待ち時間も短縮されそう。

水餃子 写真:お店から

自慢の「水餃子」10個・990円は、厳選したやわらかく肉質が良いのが特徴で、飼料と品種にこだわった三元豚「鹿児島もち豚」を使用。上質な豚肉は水餃子を食べたときに、ジュワッと肉汁が溢れ出てきます。ぜひ特製のたれをつけて味わってください。秘伝の特製たれは、ココナッツの実が入って香ばしくピリ辛で老若男女問わず評判です。

セロリ水餃子と桃肌水餃子のセット 写真:お店から

またセロリをぎっしりと詰め込み、シャキッとしたセロリの食感と豚肉の旨みがたまらない「セロリ水餃子」10個・1,100円や、エビや貝柱も入った三鮮餃子も楽しめる「セロリ水餃子と桃肌水餃子のセット」各5個・1,210円もおすすめです。

海老とXO醤の炒め 写真:お店から

餃子以外にも、プリっとした海老にきのこ、アスパラなどの具沢山な「海老とXO醤の炒め」1,980円や、スパイスを入れた鶏肉を油で揚げたあとに、中華スープでじっくり煮込んだ「山東焼鶏」1,980円、トロトロに煮込まれた牛バラ肉とシャキシャキの青菜がのった「牛バラあんかけご飯」1,100円など多彩なメニューが並びます。

鉄観音のカヌレ 写真:お店から

ミルフィーユエッグタルト 写真:お店から

新店舗ではデザートも充実!フランスの名門製菓学校を卒業した台湾出身のパティシエが手掛けるデザートを用意しています。おすすめは、外はパリッと中はしっとりで、台湾の風を感じる「鉄観音のカヌレ」380円。また、何層にも重なるミルフィーユ生地の「ミルフィーユエッグタルト」484円は、飲茶の定番を洋風にアレンジした一品で、香ばしさとやさしい甘さのハーモニーが楽しめます。さらに、北海道十勝産のクリームチーズを使用したしっとりとした「バスクチーズケーキ」682円も見逃せません。

新しくなった「山東2号店」で、変わらぬおいしさの「水餃子」をはじめ、評判のデザートを味わいに足を運んでみてはいかがでしょう。土日、祝日は混雑が予想されますので、訪問の際は時間に余裕を持ってお出かけください。

食べログレビュアーのコメント

水餃子 出典:さおり0812さん

『有名な水餃子というだけあって全てがびっくり!大皿に無造作に山盛りされた水餃子と焼餃子が出て来た時は良い意味で驚愕しました。皮がもちもちで手作り感満載。ココナッツのタレで食べる水餃子は初めてで1個目は、ココナッツ?と思ったけど2個3個と食べ進めるうちにどんどんハマるおいしさ。何よりも安さに驚きでした。あの量でこの値段! 調子に乗ってメインをもう一品頼まなくて良かったです。五目そばも頼みましたがこれも又すごくおいしくて、太麺にくせのないスープがよく絡み大きい具材も食べ応え十分なのにさっぱりしているからどんどん食べられます。会計時、あまりの安さに、えっ?となりました。人気店なのが納得!絶対又行きます』(さおり0812さん)

セロリ水餃子と桃肌水餃子のセット 出典:auchiyamaさん

『水餃子(10個)とセロリ・桃肌餃子(10個)、焼き餃子(8個)をいただきました。特製タレはココナッツがたくさん入っていて、ココナッツ好きな人は良いと思いますが、私はそこまでなので普通の醤油でいただきました。皮がもちもちでとてもおいしかったです。桃肌というのは海老で、セロリもそれぞれ海老、セロリの味を感じられて良かったです。

思ったよりも多かったので2人で食べ切るのは大変でしたが、頼めばタッパーをいただいて残りをテイクアウトもできるようでした』(auchiyamaさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆山東 2号店住所 : 神奈川県横浜市中区山下町143-3TEL : 050-5595-9324

文:佐藤明日香

