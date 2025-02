サムスンの次期タテ折りスマートフォン「Galaxy Z Flip7」に関しては、内側・外側ともに画面が大型化すると噂されています。

それに続き、折りたたみ画面のシワが目立たなくなり、画質が向上するなど全面的に改善されるとリーカーが主張しています。

未発表スマホのリーク情報を発信している@PandaFlashPro氏によると、サムスンはZ Flip 7のヒンジ(折りたたみ軸)を改良し、折り目を目立たなくしているとのことです。

Z Flip 7 Confirmed.

Improve Hing Durability due to New Internal Structure | Less Visible Crease | Display High Efficiency | All New Flexible Glass | ProScaler | Bigger Vapor Chamber | Next Generation of ProVisual Engine | bit Faster charging speed with same 25w | Thinner body.

— PandaFlash 𝕏 (@PandaFlashPro) February 15, 2025