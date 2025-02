あふれるハリ肌に導く！リツビ「アクティベーターリバイブFD 」

リツビが開発メーカーとなり、DNAに注目した高機能スキンケア『メソシューティカル』シリーズ“R.CODE”より新アイテムを発表。

リツビ「アクティベーターリバイブFD 」

リツビが開発メーカーとなり、DNAに注目した高機能スキンケア『メソシューティカル』シリーズ“R.CODE”より新アイテムを発表しました。

医療クオリティ*の成分と最先端の技術を駆使したヒト幹細胞培養上清液「アクティベーターリバイブFD」を2025年2月18日(火)よりリリースします。

*厚労省認可の再生医療に使用される設備で培養した幹細胞培養上清液を使用し、ウイルス・細菌スクリーニングなどを実施した、安全性の高い原料を採用していること

【アクティベーターリバイブFD 製品概要】

構成商品:・FDパウダー(フリーズドライ幹細胞パウダー) 570mg× 2本

・アクティベーターリキッド(遺伝子ケアセラム) 19ml × 1本

価格 :32,780円(税込)

【特徴】

〇骨髄由来のヒト幹細胞培養上清液

幹細胞アイテムを選ぶ上で重要と言われる要素の一つとして未分化度の高さがあげられ、未分化度が高い(さまざまな細胞になることができる)ほど与える影響も大きくなります。

アクティベーターリバイブFDでは一般的なヒト幹細胞美容液に使用される脂肪由来の幹細胞培養上清液よりも、未分化度が高く再生医療の現場でも用いられている骨髄由来の幹細胞培養上清液を主成分としています。

グロースファクターやエクソソームを豊富に含み、細胞を活性化させることで組織の再生や肌のハリ・弾力を高めます。

〇NMN配合

若返り成分として世界的に注目されている成分「NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)」を配合。

NMNは体内でNADという補酵素に変換され、サーチュイン遺伝子(若返り遺伝子)を活性化します。

年齢を重ねると減少するNMNを補給することで、肌の再生力を高め若々しい肌に導きます。

〇リポソーム化技術

有効成分をリポソーム(細胞膜と同じ構造のカプセル)で包み込むことで、浸透力を劇的に向上。

肌の奥深くまで有効成分を届けると同時に、成分の持続性を高めます。

〇フリーズドライ処方

アクティベーターリバイブFD ビジュアル

肌に効果をもたらすグロースファクターの多くはタンパク質で構成されており、液体の状態では活性を維持することができません。

アクティベーターリバイブFDでは、成長因子の活性を維持するために製品化の過程でフリーズドライ(凍結乾燥)。

成長因子の活性を維持することで、使用時に効果が発揮できるようになります。

【使用方法】

(1) FDパウダーのボトルキャップを開封し、ラベル上部の線までアクティベーターリキッドを注ぎます。

(2) キャップを閉め、軽く振りパウダーを溶かします。

(3) 付属のスポイトキャップに付け替えて使用してください。

〇お手入れ方法

洗顔後、本品→化粧水の順に使用します。

アクティベーターリバイブFDを3〜6滴取り、顔全体に広げ優しくなじませます。

年齢サインが出やすい目元や口元には重ね塗りが効果的です。

※注意事項

パウダーを溶かした後は冷蔵庫で保管し、1か月以内に使い切ってください。

使用前は常温で保管し、高温多湿を避けてください。

