¥Ð¡¼¥Ó¥£¡¼¡¦¥¹¡¼¤µ¤ó»àµî ·ÝÇ½³¦¤«¤éÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î¥Ð¡¼¥Ó¥£¡¼¡¦¥¹¡¼¡Ê½ùô¦É²¡Ë¤µ¤ó¤ÎµÞÀÂ¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤éÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥ê¥ó¡¦¥Á¡¼¥ê¥ó¡ÊÎÓ»ÖÎè¡Ë¤µ¤ó¤ä¤«¤Ä¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿²Î¼ê¤Î¥·¥ç¥¦¡¦¥ë¥ª¡ÊÍå»Ö¾Í¡Ë¤µ¤ó¤é¤¬¥³¥á¥ó¥È¤äSNS¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
°äÂ²¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¤µ¤ó¤Ï½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡¢º£Ç¯¤Ï1·î29Æü¡Ë´ü´ÖÃæ¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¡¢ÇÙ±ê¤òÊ»È¯¤·¤Æ»àµî¤·¤¿¡£48ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçS¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥¹¡¼¤µ¤ó¡£Ëå¤Î¾®S¡Ê¥·¥ã¥ª¥¨¥¹¡¢½ùô¦娣¡Ë¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡ÖS.O.S¡×¤È¤·¤Æ17ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢³Ú¶Ê¡Ö½½Ê¬¾âÅªÎø°¦¡×¡Ê²¾Ìõ¡§10Ê¬´Ö¤ÎÎø°¦¡Ë¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÎMC¤È¤·¤Æ¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¿»Æ©¤·¡¢°¦¤é¤·¤¤³°¸«¤È¤Ï»÷¤Ä¤«¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÊª¸À¤¤¤ÇÆÈ¼«¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
ÇÐÍ¥¶È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¡²è¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥ÈÂæÏÑ¥É¥é¥Þ¡ÖÎ®À±²Ö±à¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎËÒÌî¤Ä¤¯¤·Ìò¤ò±é¤¸¤¿Â¾¡¢¡ÖÀï¿À¡ÁMars¡Á¡×¤ä¡Ö¥Û¥ó¥È¤ÎÎø¤Î*¸«¤Ä¤±¤«¤¿¡×¡ÊÅ¾³Ñ*¶øÅþ°¦¡Ë¡¢¡ÖË¢Ë÷¤Î²Æ¡×¡ÊË¢Ë÷Ç·²Æ¡Ë¡¢±Ç²è¡Ö¥·¥ë¥¯¡×¡ÊëÌå¯¡Ë¤Ê¤É¿Íµ¤ºî¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
2010Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î¼Â¶È²È¡¢Ýê¾®èË¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢1ÃË1½÷¤òÀß¤±¤¿¤¬¡¢21Ç¯¤ËÎ¥º§¡£22Ç¯3·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCLON¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇDJ¤ä²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥×¤µ¤ó¤È¤ÎºÆº§¤òÆÍÇ¡È¯É½¤·¡¢À¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¥¯¤µ¤ó¤È¤Ï¤«¤Ä¤Æ¸òºÝ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¡¼¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢20Ç¯°Ê¾å¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó±ï¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¢¦ Ëå¤Î¾®S¤µ¤ó¡Ö»ÐËå¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡×
¥¹¡¼¤µ¤ó¤Î»àµî¤ò¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¾®S¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÈà½÷¡Ê¥¹¡¼¤µ¤ó¡Ë¤È»ÐËå¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ê±ó¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢²û¤«¤·¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤¾°Â¤é¤«¤Ë¡£±Ê±ó¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Ð¤Ø¤Î°¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¦ ¥·¥ç¥¦¡¦¥ë¥ª¤µ¤ó¡Ö°Â¤é¤«¤Ë¡×
¥É¥é¥Þ¡Ö¥Û¥ó¥È¤ÎÎø¤Î*¸«¤Ä¤±¤«¤¿¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥·¥ç¥¦¡¦¥ë¥ª¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¡Ê24»þ´Ö¸ÂÄê¸ø³«¡Ë¤Ë¡¢¹õ¿§¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡Ö°ìÏ©¹¥Áö¡×¡Ê¤É¤¦¤¾°Â¤é¤«¤Ë¡Ë¤Î4Ê¸»ú¤ÈÎ¾¼ê¤Çµ§¤ë¥Ý¡¼¥º¤Î³¨Ê¸»ú¤Î¤ß¤òºÜ¤»¡¢°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¢¦ ¥ê¥ó¡¦¥Á¡¼¥ê¥ó¤µ¤ó¡Ö±Ê±ó¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¡×
¥ê¥ó¡¦¥Á¡¼¥ê¥ó¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ±û¼Ò¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÈà½÷¤¬¤¢¤ÎÀ¤¤Ç°Â¤é¤«¤Ë¡¢¿´ÇÛ¤â¶²¤ì¤â¤Ê¤¯Ì²¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£Èà½÷¤Î²ÈÂ²¤¬¤³¤Î¿É¤¤»þ´ü¤ò¶¯¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÈà½÷¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò±Ê±ó¤ËËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¾°Â¤é¤«¤ÊÎ¹Î©¤Á¤ò¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¢¹¿ÁÇÄÅ¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
°äÂ²¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¤µ¤ó¤Ï½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡¢º£Ç¯¤Ï1·î29Æü¡Ë´ü´ÖÃæ¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¡¢ÇÙ±ê¤òÊ»È¯¤·¤Æ»àµî¤·¤¿¡£48ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
ÇÐÍ¥¶È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¡²è¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥ÈÂæÏÑ¥É¥é¥Þ¡ÖÎ®À±²Ö±à¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎËÒÌî¤Ä¤¯¤·Ìò¤ò±é¤¸¤¿Â¾¡¢¡ÖÀï¿À¡ÁMars¡Á¡×¤ä¡Ö¥Û¥ó¥È¤ÎÎø¤Î*¸«¤Ä¤±¤«¤¿¡×¡ÊÅ¾³Ñ*¶øÅþ°¦¡Ë¡¢¡ÖË¢Ë÷¤Î²Æ¡×¡ÊË¢Ë÷Ç·²Æ¡Ë¡¢±Ç²è¡Ö¥·¥ë¥¯¡×¡ÊëÌå¯¡Ë¤Ê¤É¿Íµ¤ºî¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
2010Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î¼Â¶È²È¡¢Ýê¾®èË¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢1ÃË1½÷¤òÀß¤±¤¿¤¬¡¢21Ç¯¤ËÎ¥º§¡£22Ç¯3·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCLON¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇDJ¤ä²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥×¤µ¤ó¤È¤ÎºÆº§¤òÆÍÇ¡È¯É½¤·¡¢À¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¥¯¤µ¤ó¤È¤Ï¤«¤Ä¤Æ¸òºÝ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¡¼¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢20Ç¯°Ê¾å¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó±ï¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¢¦ Ëå¤Î¾®S¤µ¤ó¡Ö»ÐËå¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡×
¥¹¡¼¤µ¤ó¤Î»àµî¤ò¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¾®S¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÈà½÷¡Ê¥¹¡¼¤µ¤ó¡Ë¤È»ÐËå¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ê±ó¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢²û¤«¤·¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤¾°Â¤é¤«¤Ë¡£±Ê±ó¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Ð¤Ø¤Î°¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¦ ¥·¥ç¥¦¡¦¥ë¥ª¤µ¤ó¡Ö°Â¤é¤«¤Ë¡×
¥É¥é¥Þ¡Ö¥Û¥ó¥È¤ÎÎø¤Î*¸«¤Ä¤±¤«¤¿¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥·¥ç¥¦¡¦¥ë¥ª¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¡Ê24»þ´Ö¸ÂÄê¸ø³«¡Ë¤Ë¡¢¹õ¿§¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡Ö°ìÏ©¹¥Áö¡×¡Ê¤É¤¦¤¾°Â¤é¤«¤Ë¡Ë¤Î4Ê¸»ú¤ÈÎ¾¼ê¤Çµ§¤ë¥Ý¡¼¥º¤Î³¨Ê¸»ú¤Î¤ß¤òºÜ¤»¡¢°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¢¦ ¥ê¥ó¡¦¥Á¡¼¥ê¥ó¤µ¤ó¡Ö±Ê±ó¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¡×
¥ê¥ó¡¦¥Á¡¼¥ê¥ó¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ±û¼Ò¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÈà½÷¤¬¤¢¤ÎÀ¤¤Ç°Â¤é¤«¤Ë¡¢¿´ÇÛ¤â¶²¤ì¤â¤Ê¤¯Ì²¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£Èà½÷¤Î²ÈÂ²¤¬¤³¤Î¿É¤¤»þ´ü¤ò¶¯¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÈà½÷¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò±Ê±ó¤ËËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¾°Â¤é¤«¤ÊÎ¹Î©¤Á¤ò¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¢¹¿ÁÇÄÅ¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë