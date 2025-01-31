¸½Ìò¹â¹»À¸Ìó150Ì¾¤¬2Æü´Ö¤«¤±¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ÉÌ´¤ÎÍ·±àÃÏ¡ªÌÀ¼£¤ª²Û»Ò¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¡ÖÂç¤¤ÊÂç¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤ÎÍ·±àÃÏ¥¥Ã¥È¡×¤ªÈäÏªÌÜ¥ì¥Ý¡¼¥È
1·îË¿Æü¡¢ÅìµþÅÔÎ©¾®´ä¹âÅù³Ø¹»¤Ë¤Æ¡ÖÂç¤¤ÊÂç¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤ÎÍ·±àÃÏ¥¥Ã¥È¡×¥á¥Ç¥£¥¢¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁí½ÅÎÌ110ÔÄ¶¡ª¡¡¾®´ä¹âÅù³Ø¹»¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ2Æü´Ö¤«¤±¤Æºî¤Ã¤¿Ì´¤ÎÎÏºî¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¤ª²Û»Ò¤ÎÍ·±àÃÏ¥¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯Â¨Æü´°Çä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¤ª²Û»Ò¤Çºî¤ëÂç¤¤ÊÂç¤¤Ê¤ª¾ë¥¥Ã¥È¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¤¹¡£´Æ½¤¡¦Àß·×¤Ïº£²ó¤â°ìµé¤ª²Û»Ò·úÃÛ»Î¤Î¾®À¶¿å·½ÂÀ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤µ¤ì¡¢Í·±àÃÏ¤ÎÄêÈÖ¡Ö´ÑÍ÷¼Ö¡×¤ä¡Ö¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¡×¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¤ò¤ª²Û»Ò¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤ËºÆ¸½¡ª¡¡ÉýÌó180Ñ¡ß±ü¹ÔÌó120Ñ¤Î¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÌ´¤ÎÍ·±àÃÏ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÆþ¤ì¤Æ´°À®¡ª¡¡¤³¤Î¤ª²Û»Ò¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¡ÖÂç¤¤ÊÂç¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤ÎÍ·±àÃÏ¥¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç2025Ç¯1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÈÎÇä¡£¡ÊÁí½ÅÎÌ110ÔÄ¶¡¦35Ëü±ßÁêÅö¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¡Ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÃÊ¥Ü¡¼¥ë15È¢¤Ë¤Ê¤ëÂç¤¤ÊÂç¤¤Ê¥¥Ã¥È¤¬ÆÏ¤¯¤½¤¦¤Ç¡¢Æ±Éõ¤·¤¿³Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤Îºî¤êÊý¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÃÏ¸µ°¦¤ò´¶¤¸¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÀ©ºî¤·¤¿ÅìµþÅÔÎ©¾®´ä¹âÅù³Ø¹»¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£´°À®¸å¤ËµÇ°»£±Æ¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯È¯Çä¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¡Ö¤ª²Û»Ò¤Ç¤Ä¤¯¤ëÂç¤¤ÊÂç¤¤Ê¤ª¾ë¥¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Çä²Á27Ëü±ßÁêÅö¤Ç¸ÂÄê5¥»¥Ã¥È¤Î¤ß¤òÈÎÇä¤·¤¿¤È¤³¤íÂ¨Æü´°Çä¡£³Æ½ê¤«¤éÄÉ²ÃÈÎÇä¤ò´õË¾¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÁõ¤¤¤â¿·¤¿¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£ÌÀ¼£¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ö¤ª²Û»Ò¤ÎÍ·±àÃÏ¡×ÊÓ
¢£¼Â»Ü³µÍ×
¡ÖÂç¤¤ÊÂç¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤ÎÍ·±àÃÏ¥¥Ã¥È¡×¥á¥Ç¥£¥¢¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÅìµþÅÔÎ©¾®´ä¹âÅù³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èËÜ°ì¿§3ÃúÌÜ10ÈÖ1¹æ¡Ë