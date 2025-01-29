¥É¥ëÇã¤¤Í¥Àª¤ÎÃæ¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£µ±ßÂæ¤ËÌá¤¹¡á£Î£Ù°ÙÂØ³µ¶·
¥É¥ëÇã¤¤Í¥Àª¤ÎÃæ¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£µ±ßÂæ¤ËÌá¤¹¡á£Î£Ù°ÙÂØ³µ¶·
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ï¥É¥ëÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£µ±ßÂæ¤ËÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤¿¡£Á°Æü¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥Ç¥£ー¥×¥·ー¥¯¼Ò¤ÎºÇ¿·£Á£É¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ç¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤ò´Þ¤à¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ëµ¿Ç°¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ê·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬µÞÍî¤¹¤ëÃæ¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î±ß¹â¤«¤é¡¢¥É¥ë±ß¤â°ì»þ£±£µ£³±ßÂæ¤Ë²¼Íî¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡¢ÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿´ØÀÇ¤ÎÏÃÂê¤¬ºÆ¤ÓÉâ¾å¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢³°¹ñÀ½È¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤ÈÅ´¹Ý¡¢°åÌôÉÊ¤Ë¶á¤¯´ØÀÇ¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢±ß¤ÎÊý¤Ï´ØÀÇ¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ä¤Ë¤Ï³ô¼°»Ô¾ì¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î±ß¹â¤Ï¸åÂà¡£¥æー¥í±ß¤ä¥Ý¥ó¥É±ß¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹±ß¤âÄì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤ç¤¦¤«¤é£Æ£Ï£Í£Ã¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÌÀÆü¤Î¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å¤Ë·ë²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤ÏÀ¯ºö¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î²ñ¸«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡££±£²·î¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿°Ñ°÷¤Î¶âÍø¸«ÄÌ¤·¡Ê¥É¥Ã¥È¡¦¥×¥í¥Ã¥È¡Ë¤Ïº£Ç¯£²²ó¤ÎÍø²¼¤²Í½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤¬¶¯¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÉô¤«¤é¤ÏÇ¯Æâ¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Íø²¼¤²¤Ê¤·¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê´ÑÂ¬¤Ï´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¼¨¤¹¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï£±¡¥£°£´¥É¥ëÂæÁ°È¾¤Ë²¼Íî¡£Á°Æü¤Ï£±¡¥£°£µ¥É¥ëÂæ¤ò°ì»þ²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±¡¥£°£µ¥É¥ëÂæ¤Ç¤Î¾åÃÍÄñ¹³¤â¶¯¤¯¡¢°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÜÀè¤ÏËÜÆü£±¡¥£°£³¥É¥ëÂæÈ¾¤Ð¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë£²£±ÆüÀþ¤Þ¤ÇÌá¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£Å£Ã£Â¤Ïº£½µÌÚÍËÆü¤ÎÍý»ö²ñ¤ÇÍø²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î°ìÊý¡¢£Æ£Ò£Â¤ÏÌÀÆü¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤ÇÍø²¼¤²¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥æー¥í¥É¥ë¤ò¾åÃÍ¤ò½Å¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£½µÌÚÍËÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÊÆ²¤¤Î£Ç£Ä£Ð¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥í·÷¤¬ÊÆ¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂçÉý¤ËÆß²½¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤ÎÍÞÀ©¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢£Å£Ã£Â¤ËÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¦ÍýÍ³¤òÍ¿¤¨¤ë¤È»ØÅ¦¡£ÊÆ¹ñ¤È¥æー¥í·÷¤ÎÀ®Ä¹³Êº¹¤È¡¢£Æ£Ò£Â¤È£Å£Ã£Â¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÎÁê°ã¤¬¥É¥ë¹â¡¦¥æー¥í°Â¤Î»ýÂ³¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È°ú¤Â³¤¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤âÌá¤êÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢°ì»þ£±¡¥£²£´¥É¥ëÂæÁ°È¾¤Ë²¼Íî¡£ËÜÆü¤Ï±Ñ¾®Çä¶È¶¨²ñ¡Ê£Â£Ò£Ã¡Ë¤¬£±·î¤ÎÊª²Á»Ø¿ô¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿©ÉÊ²Á³Ê¤ÏÁ°·îÈæ¤Ç£°¡¥£µ¡ó¾å¾º¤·¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç¤Ï£±¡¥£¶¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡±ÑÃæ¶ä¤Ï£²·î£¶Æü¤Ë¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷²ñ¡Ê£Í£Ð£Ã¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¡¢£°¡¥£²£µ¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍø²¼¤²¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¾å¾º¤Ï±ÑÃæ¶ä¤ÎÍø²¼¤²·×²è¤òÊ£»¨¤Ë¤·¡¢Íø²¼¤²¥Úー¥¹¤ÎÆß²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±·î£±Æü¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¤Î¾å¸Â¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¤¬¾å¾º¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÛÍÑ¼ç¤Î¹ñÌ±ÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤¾å¤²¤äºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÛÍÑ¥³¥¹¥È¤òÁý²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤¬²Á³Ê¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ï¥É¥ëÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£µ±ßÂæ¤ËÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤¿¡£Á°Æü¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥Ç¥£ー¥×¥·ー¥¯¼Ò¤ÎºÇ¿·£Á£É¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ç¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤ò´Þ¤à¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ëµ¿Ç°¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ê·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï£É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬µÞÍî¤¹¤ëÃæ¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î±ß¹â¤«¤é¡¢¥É¥ë±ß¤â°ì»þ£±£µ£³±ßÂæ¤Ë²¼Íî¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡¢ÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿´ØÀÇ¤ÎÏÃÂê¤¬ºÆ¤ÓÉâ¾å¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢³°¹ñÀ½È¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤ÈÅ´¹Ý¡¢°åÌôÉÊ¤Ë¶á¤¯´ØÀÇ¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢±ß¤ÎÊý¤Ï´ØÀÇ¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ä¤Ë¤Ï³ô¼°»Ô¾ì¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î±ß¹â¤Ï¸åÂà¡£¥æー¥í±ß¤ä¥Ý¥ó¥É±ß¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹±ß¤âÄì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤ç¤¦¤«¤é£Æ£Ï£Í£Ã¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÌÀÆü¤Î¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å¤Ë·ë²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤ÏÀ¯ºö¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î²ñ¸«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡££±£²·î¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿°Ñ°÷¤Î¶âÍø¸«ÄÌ¤·¡Ê¥É¥Ã¥È¡¦¥×¥í¥Ã¥È¡Ë¤Ïº£Ç¯£²²ó¤ÎÍø²¼¤²Í½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤¬¶¯¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÉô¤«¤é¤ÏÇ¯Æâ¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Íø²¼¤²¤Ê¤·¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê´ÑÂ¬¤Ï´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¼¨¤¹¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï£±¡¥£°£´¥É¥ëÂæÁ°È¾¤Ë²¼Íî¡£Á°Æü¤Ï£±¡¥£°£µ¥É¥ëÂæ¤ò°ì»þ²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±¡¥£°£µ¥É¥ëÂæ¤Ç¤Î¾åÃÍÄñ¹³¤â¶¯¤¯¡¢°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÜÀè¤ÏËÜÆü£±¡¥£°£³¥É¥ëÂæÈ¾¤Ð¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë£²£±ÆüÀþ¤Þ¤ÇÌá¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£Å£Ã£Â¤Ïº£½µÌÚÍËÆü¤ÎÍý»ö²ñ¤ÇÍø²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î°ìÊý¡¢£Æ£Ò£Â¤ÏÌÀÆü¤Î£Æ£Ï£Í£Ã¤ÇÍø²¼¤²¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥æー¥í¥É¥ë¤ò¾åÃÍ¤ò½Å¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£½µÌÚÍËÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÊÆ²¤¤Î£Ç£Ä£Ð¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥í·÷¤¬ÊÆ¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂçÉý¤ËÆß²½¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤ÎÍÞÀ©¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢£Å£Ã£Â¤ËÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¦ÍýÍ³¤òÍ¿¤¨¤ë¤È»ØÅ¦¡£ÊÆ¹ñ¤È¥æー¥í·÷¤ÎÀ®Ä¹³Êº¹¤È¡¢£Æ£Ò£Â¤È£Å£Ã£Â¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÎÁê°ã¤¬¥É¥ë¹â¡¦¥æー¥í°Â¤Î»ýÂ³¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È°ú¤Â³¤¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤âÌá¤êÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢°ì»þ£±¡¥£²£´¥É¥ëÂæÁ°È¾¤Ë²¼Íî¡£ËÜÆü¤Ï±Ñ¾®Çä¶È¶¨²ñ¡Ê£Â£Ò£Ã¡Ë¤¬£±·î¤ÎÊª²Á»Ø¿ô¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿©ÉÊ²Á³Ê¤ÏÁ°·îÈæ¤Ç£°¡¥£µ¡ó¾å¾º¤·¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç¤Ï£±¡¥£¶¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡±ÑÃæ¶ä¤Ï£²·î£¶Æü¤Ë¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷²ñ¡Ê£Í£Ð£Ã¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¡¢£°¡¥£²£µ¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍø²¼¤²¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¾å¾º¤Ï±ÑÃæ¶ä¤ÎÍø²¼¤²·×²è¤òÊ£»¨¤Ë¤·¡¢Íø²¼¤²¥Úー¥¹¤ÎÆß²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±·î£±Æü¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¤Î¾å¸Â¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¤¬¾å¾º¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÛÍÑ¼ç¤Î¹ñÌ±ÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤¾å¤²¤äºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÛÍÑ¥³¥¹¥È¤òÁý²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤¬²Á³Ê¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ