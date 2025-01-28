22:00
ハンガリー中銀政策金利（1月）
予想　6.5%　前回　6.5%

22:30
米耐久財受注（速報値）（12月）
予想　0.5%　前回　-1.2%（前月比)
予想　0.3%　前回　-0.2%（輸送除くコア・前月比)

23:00
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（11月）
予想　4.24%　前回　4.22%（前年比)

米住宅価格指数（11月）
予想　0.4%　前回　0.4%（前月比)

23:30　
チポローネECB理事、金融市場とインフラについて講演

29日
0:00
米リッチモンド連銀製造業指数（1月）
予想　N/A　前回　-10.0

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（1月）
予想　105.7　前回　104.7

1:30　
米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）

3:00　
米7年債入札（440億ドル）


米FOMC開催（29日まで）

米主要企業決算
スターバックス、ボーイング、GM、ゼロックス

※予定は変更されることがあります。