ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:00

ハンガリー中銀政策金利（1月）

予想 6.5% 前回 6.5%



22:30

米耐久財受注（速報値）（12月）

予想 0.5% 前回 -1.2%（前月比)

予想 0.3% 前回 -0.2%（輸送除くコア・前月比)



23:00

米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（11月）

予想 4.24% 前回 4.22%（前年比)



米住宅価格指数（11月）

予想 0.4% 前回 0.4%（前月比)



23:30

チポローネECB理事、金融市場とインフラについて講演



29日

0:00

米リッチモンド連銀製造業指数（1月）

予想 N/A 前回 -10.0



米コンファレンスボード消費者信頼感指数（1月）

予想 105.7 前回 104.7



1:30

米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）



3:00

米7年債入札（440億ドル）





米FOMC開催（29日まで）



米主要企業決算

スターバックス、ボーイング、GM、ゼロックス



※予定は変更されることがあります。

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