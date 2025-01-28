ＮＹ市場 この後のイベント
22:00
ハンガリー中銀政策金利（1月）
予想 6.5% 前回 6.5%
22:30
米耐久財受注（速報値）（12月）
予想 0.5% 前回 -1.2%（前月比)
予想 0.3% 前回 -0.2%（輸送除くコア・前月比)
23:00
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（11月）
予想 4.24% 前回 4.22%（前年比)
米住宅価格指数（11月）
予想 0.4% 前回 0.4%（前月比)
23:30
チポローネECB理事、金融市場とインフラについて講演
29日
0:00
米リッチモンド連銀製造業指数（1月）
予想 N/A 前回 -10.0
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（1月）
予想 105.7 前回 104.7
1:30
米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）
3:00
米7年債入札（440億ドル）
米FOMC開催（29日まで）
米主要企業決算
スターバックス、ボーイング、GM、ゼロックス
※予定は変更されることがあります。
ハンガリー中銀政策金利（1月）
予想 6.5% 前回 6.5%
22:30
米耐久財受注（速報値）（12月）
予想 0.5% 前回 -1.2%（前月比)
予想 0.3% 前回 -0.2%（輸送除くコア・前月比)
23:00
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（11月）
予想 4.24% 前回 4.22%（前年比)
米住宅価格指数（11月）
予想 0.4% 前回 0.4%（前月比)
23:30
チポローネECB理事、金融市場とインフラについて講演
29日
0:00
米リッチモンド連銀製造業指数（1月）
予想 N/A 前回 -10.0
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（1月）
予想 105.7 前回 104.7
1:30
米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）
3:00
米7年債入札（440億ドル）
米FOMC開催（29日まで）
米主要企業決算
スターバックス、ボーイング、GM、ゼロックス
※予定は変更されることがあります。