【Steamウィンターセール】開催期間:12月20日~2025年1月3日3時まで

「Steamウィンターセール」

Valveは、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」において「Steamウィンターセール」を本日12月20日より開催している。期間は2025年1月3日3時まで。

毎年恒例の冬の大型セールがスタートした。名作からインディーゲームまで幅広く取り揃えた大規模なセールとなっており、複数の作品を特別価格で購入できる。

対象商品としてはマルチプレイにも対応するシリーズ新作の発売も決定したアクションRPG「ELDEN RING(エルデンリング)」が40%オフの5,544円や、大型のアップデートが12月に配信されたばかりのRPG「サイバーパンク2077」が55%オフの3,950円に。さらに「The Game Awards 2024」で3冠に輝いたRPG「メタファー:リファンタジオ」は25%オフの7,408円、待望のシリーズ最新作となるFPS「S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl」は10%オフの7,155円になっている。

□「Steamウィンターセール」のページ

セール対象タイトル(一部)

ELDEN RING

価格:9,240円→5,544円(40%オフ)

サイバーパンク2077

価格:8,778円→3,950円(55%オフ)

メタファー:リファンタジオ

価格:9,878円→7,408円(25%オフ)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

価格:7,950円→7,155円(10%オフ)

