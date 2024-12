インド ネシア、南スラウェシ州北ルウ県で11月26日、30歳の男性が体長6メートルのニシキ ヘビ の腹部から発見された。男性はパーム シュガー 農園に働きに出かけたが、夕方になっても帰宅せず、心配した親戚が捜しに出かけたところ、腹部が大きく膨らんだ ヘビ を見つけた。 インド ネシアのニュース メディア 『NTVNews.id』などが報じた。11月26日の正午頃、北ルウ県サバン地区マリンブ(Malimbu)村在住の3児の父、ベンジョーさん(Benjo、30)は、村から約5キロに位置するパーム シュガー 農園に樹液の採取のため出かけた。

しかし、辺りが暗くなっても帰宅せず、いとこと義理の兄弟ワワンさん(Wawan)が農園まで捜しに行ったが、ベンジョーさんを見つけることはできなかった。ところが農園からの帰り道、2人は腹部が大きく膨らんだ体長6メートルのニシキ ヘビ を発見した。 ヘビ の近くには、ベンジョーさんの所持品が散乱しており、驚いた2人は村に戻って助けを呼んだ。こうして村人たちの協力で ヘビ を捕獲し、腹部を切り開いた。その結果、午前0時少し前に身長約160センチのベンジョーさんの遺体が見つかった。彼の衣服は着たままだった。当時、現場に居合わせた村長のカスリムさん(Kasrim)は「ベンジョーさんは ヘビ に襲われた時、反撃したようだ」と明かし、次のように述べた。「ベンジョーさんが襲われた時、約50センチのナタで ヘビ の頭を切り落とそうとしたのだろう。 ヘビ の頭には傷があった。しかし、傷はそれほど深くなく、彼は ヘビ に締め付けられて身動きが取れなくなり、最終的に丸呑みにされたと考えられている。」「ベンジョーさんの頭には、 ヘビ に噛まれた傷痕が残っていた。また、ベンジョーさんは ヘビ によって丸呑みにされており、村人たちは当初『彼はまだ生きているのではないか』と誤解するほどだった。」さらに、ワワンさんは「僕らはよく、『夜になると ヘビ に食べられてしまう』という冗談を言っていた。 ヘビ が危険だということは誰もが良く知っていることだからね。でも、ベンジョーが ヘビ にやられたなんて、納得がいかない。彼は経験豊かで ヘビ について深い知識があったから」と語り、肩を落とした。なお、ベンジョーさんの遺体はその後、村人たちが葬儀場まで運び、すでに 火葬 されたと報じられている。カスリムさんによると、この地域ではニシキ ヘビ をよく見かけるものの、人間を襲った事例は今回が初めてで、「 ヘビ はちょうど餌を探していて、それが襲撃に繋がったのだろう」と語った。 インド ネシアでは近年、パーム シュガー やゴム農園などの増加に伴い、 ヘビ による人間への襲撃が増加している。今年8月には スマトラ島 のゴム農園で、57歳の女性が ヘビ に襲われて命を落とした。画像は『detikcom 「Geger Ada Mayat Pria di Perut Ular Piton ‘Raksasa’ di Sulsel」(dok. Istimewa)』『The Mirror 「Horrifying moment man cuts his brother’s body out of the belly of 23ft python」(Image: ViralPress)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)