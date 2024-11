キービジュアル

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、アトラクション「ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー ~のび太の絵世界物語~」を2025年2月14日より2025年8月17日にかけて期間限定でオープンする。

2025年3月7日に「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」が公開となるが、これに合わせて「映画ドラえもん」の世界観を体感できる4Dアトラクションが登場する。「ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー ~のび太の絵世界物語~」は、家族や友だちと“みんなで一緒に”「ドラえもん」の世界に没入し大冒険できる4Dアトラクションで、空気中に文字や絵を描くことができる“空気クレヨン・デラックス”など4Dアトラクションオリジナルのひみつ道具も登場する。

期間:2025年2月14日~2025年8月17日

・場所:シネマ 4-D シアター

・アトラクション形式:シアター・ショー

※「シネマ 4-D シアター」は、株式会社エディオンが施設協賛しています

ライド・ストーリー

美術館「わくわくアートミュージアム」を訪れていた、ドラえもん、のび太、しずか、ジャイアンにスネ夫たち。アート教室での宿題が完成しなかったのび太は、絵のモチーフを探すため、美術館で開催中の「飛び出すアート展」を見学。さらに、ひみつ道具“はいりこみライト”を使って、絵の中の世界へ入ることになり……!?

トリックアートをはじめ、絵の中の世界のいろんなモチーフで楽しむ中、のび太は、ある絵画に描かれた「アートリア公国」で出会った少女クレアや小さな悪魔チャイ、絵がとっても上手な少年マイロとともに絵を描き、アートの楽しさを見つけ始めたのだが……。のび太のうっかりで、アートリアが大変なことに!!

さあ、絵の中に飛び込んで遊ぶ、とびっきりの大冒険へ、出発しよう!

「ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー ~のび太の絵世界物語~」

(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2025

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

Minions and all related elements and indicia TM & c 2024 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2025

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.