リズム×アクションが織りなすスリリングなバトル！Game Source Entertainment『ラタタン』

2024年11月22日、Game Source Entertainmentがパブリッシングを担当し、TVTが開発を担当するリズムローグライクアクション『ラタタン』(RATATAN)のSteamストアページを公開し、ウィッシュリスト登録を開始しました。

Game Source Entertainment『ラタタン』

■対応機種 :PC / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 /

Nintendo Switch(TM) / Xbox Series

■発売日 :2025年

■価格 :未定

■ジャンル :リズムローグライクアクション

■プレイ人数(オフライン):1人

■プレイ人数(オンライン):1-4人

■表示対応言語 :日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/

韓国語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/

ポルトガル語/スペイン語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :TVT / RATATA ARTS

■CERO :審査予定

■ラタタンとは

ラタタンは最大4人の協力マルチプレイで楽しめるリズムゲームと横スクロールアクションの融合した「リズムローグライクアクション」です。

100体以上のキャラクターが大乱戦を繰り広げる激しいバトルが展開されます。

アトラクションをイメージさせるBGMのリズムに乗って敵を倒しましょう。

リズムとアクションが織りなすスリリングなバトルを通じて、最高に愉快な冒険をみんなで楽しめます。

■ゲーム紹介

・ラタタン

ラタポートに暮らすみんなのヒーロー。

天国を目指して日々冒険の旅に出ている。

それぞれに持った異なる能力を発揮して、冒険の困難に立ち向かう。

・コブン

ラタタンの姿を模し、ラタタンの後をついて回るナゾ多き生き物。

冒険の頼もしい仲間として、小さな体でめいいっぱい戦う

・ラタポート

ラタタンやその仲間達が共に暮らす島。

冒険の大事な拠点

ラタポート

■新楽曲の紹介

YouTubeのラタタン公式チャンネルにて新楽曲を公開しました。

・団結!モーマンタイ海賊団の歌

「パラビアン・シー」ではモーマンタイ海賊団の根城が舞台です。

海賊団のボス「エイエイオー」がテシタとともに歌い、海賊団の守護神、海賊船「ハーミット」を応援します。

エイエイオーは勇猛果敢な海賊ではありますが、親とはぐれた船ヤドカリのハーミットが小さなころから、親代わりをしていたという逸話も語られます。

Ratatan Soundtrack - Unite! Sea Shanty of the Swashbuckling Mantaneers (団結!モーマンタイ海賊団の歌)

・決闘!荒野のトゲと猛牛のバラード

荒野を舞台に巨大な砂牛「ワギューン」との死闘が繰り広げられます。

ワギューンは縄張り意識が強く、荒野の一匹狼である「名無しのスパイン」とは何度もの死闘のはてに固い友情で結ばれています。

無数のとトゲをまとった無法者ように見えるスパインと強大で獰猛にみえるワギューンの男の哀愁をこめたボス曲を作ってみました。

Ratatan Soundtrack - Draw! The Wild Ballad of the Thorn and the Raging Bull (決闘!砂漠のトゲと猛牛のバラード)

(C) 2024 Ratata Arts Co. Ltd. All rights reserved. Published by Game Source Entertainment.

