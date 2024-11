Amazonは2022年から壁掛けスマートディスプレイの「Echo Show 15」を販売しており、全世界で高く評価されています。そんなAmazonが2024年11月20日に、21インチのスクリーンを備えた「Echo Show 21」と「Echo Show 15 第2世代」を発表しました。Echo Show 21 is Amazon's largest smart display yet

https://www.aboutamazon.com/news/devices/echo-show-21-amazon-smart-tvAmazonが新機種「Echo Show 15(第2世代)」を発表。国内での販売を開始 - About Amazon | Japanhttps://www.aboutamazon.jp/news/devices/alexa-echo-show15-2024Amazon announces new Echo Show 21 and Echo Show 15 smart displays - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/11/20/24301489/amazon-echo-show-21-smart-display-price-specs-release-date2022年にリリースされたEcho Show 15は、全世界で高く評価されたものの、一部のユーザーからは「より優れたオーディオ品質」「重要な情報を一目で確認できるスペースを拡大するためのより大きなディスプレイ」を望む声が寄せられていたとのこと。そこで今回Amazonは、Echo Show 15の約2倍の視聴エリアを持つ「Echo Show 21」をリリースしました。AmazonによるEcho Show 15からのEcho Show 21の変更点が以下。・低音が2倍強化されサウンドの没入感が向上・カメラの視野角が2倍以上拡大・ズーム倍率が65%向上し3.3倍ズームに対応・ノイズリダクションテクノロジーの追加により通話中の音質がクリアに・MatterとThreadに対応してスマートホームハブとして使用することも可能・Wi-Fi 6Eに対応AmazonはEcho Show 21について「Echo Show 21はこれまでのEcho Show 15での体験をさらに向上させ、ホーム画面から直接お気に入りのストリーミングアプリに素早くアクセスすることができます」とアピールしています。さらにAmazonはEcho Show 21と同様の機能を有した「Echo Show 15 第2世代」をリリースしています。Echo Show 21とEcho Show 15 第2世代の違いは画面サイズだけで、Echo Show 21の画面サイズは21インチである一方、Echo Show 15 第2世代の画面サイズは15.6インチです。なお、記事作成時点でEcho Show 21を国内で購入することはできませんが、Echo Show 15 第2世代はAmazon.co.jpで購入可能で、価格は税込4万7980円です。海外向けに販売されているEcho Show 21の価格は399.99ドル(約6万2000円)です。Amazon | Echo Show 15 第2世代 - スマートダイニングキッチンTV Alexa搭載また、プレミアム角度調整機能付きスタンドも販売されており、価格はEcho Show 15 第2世代用が税込1万2980円です。Amazon.co.jp: 【Echo Show 15 第2世代 (2024年発売) 用】プレミアム角度調整機能付きスタンド : Amazonデバイス・アクセサリ