¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥³¥ìÇã¤Ã¤ÆÂçÀµ²ò¡ª100±ß¤Ê¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¡ª°Â¿´¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë¡¿¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê¥«¥é¡¼¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ýÇ¼ÍÑ»æ¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§54¡ß85mm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼
¤ª½Ð¤«¤±¤ËÊØÍø¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬½¼¼Â¤¹¤ë¥À¥¤¥½¡¼¡£ÀèÆü¤â¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÃæ¤ËÍ¥½¨¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤È¡Ø¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê¥«¥é¡¼¡Ë¡Ù¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¤ªÃÍÃÊ¤Ï³Æ110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¤È¤Æ¤â¤ª¼êº¢¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤è¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¤ÈÉ³¤Ï´°Á´¤Ë¼è¤ê³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¤¬³«¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ëºÝ¤ÏÉ³¤ò¼è¤ê³°¤¹¤È¡ý
¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï¥Ñ¥«¥Ã¤ÈÂç¤¤¯³«¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢³«¤±¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª
¤È¤Æ¤â¹Å¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÞ¤¬½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê³ä¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬Ãæ¤ËÆþ¤ì¤¿Êª¤òÍî¤È¤µ¤º¤ËºÑ¤à¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¤è¡£
¥¯¥ê¥¢Áë¤¬Î¾ÌÌ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿ä¤·³è¤ËÂç³èÌö¡ª
¹¥¤¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ä¼Ì¿¿¡¢ÀÚ¤êÈ´¤¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤âÄ¯¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÏÌó54¡ß85mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈÏ°ÏÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤·¤Æ¼ýÇ¼¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½À¤é¤«¤¤ÁÇºà¤ÇÃåÃ¦¤·¤ä¤¹¤¤¡ý¸òÄÌ·ÏIC¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤â¡ª
É³¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤ÇÄù¤Þ¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥´¥àÁÇºà¤Ç½À¤é¤«¤¯¡¢ÃåÃ¦¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¸òÄÌ·ÏIC¤Ê¤É¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥Ð¥Ã¥°¤Ë²¼¤²¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¥µ¥Ã¤È¤«¤¶¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥µ¥¤¥º¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù2¼ï¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥É¤ä¿ä¤·¤Î¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¤Î¤ËÊØÍø¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯11·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£