¸µ¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹Àê¤¤»Õ¤¬¸ì¤ë¡Ö11·î16Æü¤Î³«±¿ºÇ¶¯ÍÌ¾¿Í¡×2°Ì¤ÏÀé½©¡¢1°Ì¤Ï¡©
¸µ¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ç¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤Î²ÜÌ¾Î¤¹áÀèÀ¸¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ä¿ôÈë½Ñ¡¢»»Ì¿³Ø¤ò¤â¤È¤Ëº£Æü¤â¤Ã¤È¤â±¿Àª¤ÎÎÉ¤¤·ÝÇ½¿Í¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸ÃÂÀ¸Æü¤ÎÍÌ¾¿Í¤ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤â!?
º£Æü¤Î³«±¿ºÇ¶¯ÍÌ¾¿Í¡¢Âè2°Ì¤Ï10·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀé½©¡Ê53¡Ë¡£
·ø¼ÂÅª¤Ë¥³¥Ä¥³¥ÄÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÀ®¸ù´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¿ÍÀ¸¡ª±¿µ¤¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¡×¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Î´èÄ¥¤ê¤¬¾Íè¤ÎÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤½¤¦¡£
Âè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï8·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¡Ê49¡Ë¡£
»Å»ö±¿¤¬ºÇ¹âÄ¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢º£¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ËÁ´½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Ï¡¢ÃúÇ«¤ËÊª»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Î¤ÇÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤âÄ¹´üÅª¤ÊÌÜÅªÃ£À®¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÜÌ¾Î¤¹á¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¸µ¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÎÎø°¦Àê¤¤¤¬¡ÖÅö¤¿¤ë¡ª¡×¤ÈÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÃíÌÜ¤Î¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¤Ê¤É¤ÇÍÌ¾¿Í¤òÀê¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê½Ñ¡ÖÈþ¿ÍÀê²Ö¡×¤ÎÂÐÌÌ´ÕÄê¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤âÂ¨´°Çä¤ÇÍ½Ìóº¤Æñ¡£