近年は政府機関や政治家がFacebookやXなどのSNSで公式アカウントを運用することが一般的になっており、 2024年アメリカ大統領選挙 に出馬しているカマラ・ハリス副大統領やドナルド・トランプ元大統領はTikTokでもアカウントを開設しています。新たに、アメリカ政府(ホワイトハウス)が海外掲示板のRedditに公式アカウントを開設し、ハリケーンの被災地支援についての情報発信を行っていることが判明しました。

As a big Reddit fan, I'm so excited we launched a White House account on the platform today! Meeting more people where they are to get out critical information about the work this Administration is doing 🫡 (With a perfect first comment from this Redditor on our first post) pic.twitter.com/UfnuY7vVfo— Megan Coyne (@MeganCoyne46) October 8, 2024

ホワイトハウスの副プラットフォームディテクターを務めるミーガン・コイン氏は現地時間の2024年10月8日、Xで「私はRedditの大ファンなので、今日このプラットフォームでホワイトハウスのアカウントを立ち上げることができて、とても興奮しています!政権の取り組みに関する重要な情報を広めるために、より多くの人々に会うことができます」と投稿しました。また、投稿にはRedditで最初にホワイトハウスの公式アカウントに気付いたユーザーの反応も、スクリーンショットで添付されています。ホワイトハウスの公式Redditアカウントのユーザーページや個々の投稿を見ると、アカウント名の横に「Official」というマークが付いていることが確認できます。これは、Redditが企業や組織の公式アカウントを対象に提供しているReddit Proプログラムの一環で付与されたものだとのこと。ホワイトハウスの公式アカウントはRedditに建てたスレッドで、2024年9月末にアメリカ南東部を襲い甚大な被害をもたらしたハリケーン「ヘレン」への対応と、10月9日夜にフロリダ州へ上陸する見通しであるハリケーン「ミルトン」への準備について会議するジョー・バイデン氏らの写真を投稿しています。他にも、ノースカロライナ州やジョージア州のスレッドに被災地支援についての情報を投稿しています。なお、ホワイトハウスの公式アカウントが作成された日付は2021年1月7日となっていますが、今回の投稿以前にReddit上で活動していたのかどうかは不明です。ジョージア州のスレッドへの投稿は当初、モデレーターによって誤って削除されてしまいました。後にこの投稿は復元され、モデレーターはコメントで「投稿を承認しました。政府がRedditのアカウントを始めるなんて誰が考えるんだ?」と延べています。人権の保護や過激主義・偽情報の取り締まりを推進する非営利団体のISDによると、X上ではハリケーン「ヘレン」の発生後に「ユダヤ人が災害復興を妨害して、被害者の財産を奪おうとしている」といった反ユダヤ主義的な陰謀論が拡散されているとのこと。今回、ホワイトハウスがRedditで公式アカウントの運用を始めた背景には、こうした誤情報や陰謀論の拡散を防ぐ狙いもあると考えられます。