■スキズがBTSに続きアメリカン・ミュージック・アワード授賞式に出演

【動画】スキズ圧巻のパフォーマンス!/【写真】パフォーマンス前のメンバー集合ショット

Stray Kids(ストレイキッズ)が、10月6日に開催されたアメリカの音楽授賞式「American Music Awards 50th Anniversary Special(アメリカン・ミュージック・アワード50周年記念スペシャル)」でパフォーマンスを披露した。K-POPグループとしては、BTSに続いて史上2組目の出演となる。

同アワードの公式X(旧Twitter)では出演前の彼らの様子を捉えた写真や動画が公開。大舞台を前にしても、メンバー同士でリラックスした楽しそうな表情を見せる彼らの様子を見ることができる。

■*NSYNCもスキズの「Bye Bye Bye」に「マリオネットシーンを再現するのを見られて光栄です!」

Stray Kidsは授賞式で、50周年記念スペシャルの企画として*NSYNC(イン・シンク)の「Bye Bye Bye」のトリビュートステージ、そして彼らの最新曲「Chk Chk Boom」を披露。同アワードの公式YouTubeアカウントにはこのパフォーマンスの動画が公開されている。

彼らの熱気溢れる圧巻のパフォーマンスに、「#StrayKids_Dominate_AMAs」がXのワールドワイドトレンドで1位を獲得。イン・シンクも、公式Xでこのステージの動画と共に「What an honor to see @Stray_Kids recreate the “Bye Bye Bye” marionette moment on stage tonight at the @AMAs!(Stray Kidsが今夜のAMAsのステージで『Bye Bye Bye』のマリオネットシーンを再現するのを見られて光栄です!」とコメントを寄せた。

Stray Kidsの公式Xにも「伝説のボーイズグループ *NSYNC の『Bye Bye Bye』と Stray Kids の『Chk Chk Boom』を素晴らしく披露した AMAs のステージ!たくさんの応援と愛をありがとう、STAY!(Stray Kidsのファン名)」とコメントを添えた集合ショットが公開されている。

■リハーサル後の集合ショットに、わちゃわちゃ楽屋動画&インタビューも!

なお、授賞式開始前にも多くの写真や動画が公開された。大舞台へのワクワク感伝わるリハーサル時の集合ショット、楽屋の鏡の前でわちゃわちゃと戯れるメンバーたちの様子も。そしてメンバーが授賞式で一番楽しみにしているのがGREEN DAYのパフォーマンスであることや、Felix(フィリックス)が初めて買ったCDがアヴリル・ラヴィーンのデビューアルバム『Let Go』であることなどを明かしたインタビュー動画なども公開されているので、こちらも合わせてチェックしたい。