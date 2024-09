EXILE SHOKICHIさん初の企画監修肉イベントが開催決定！ 豪華すぎる出店店舗に注目が集まる

EXILE SHOKICHIさん企画監修の肉イベントが2024年10月12日、13日に開催。豪華すぎる出店店舗に注目が集まる!

MEAT MANIA JAPAN supported by SUNTORY開催決定!

芸能界きっての“肉マニア”のEXILE SHOKICHIさん。肉料理店500軒以上を食べ歩くだけでなく、北海道大空町大橋牧場の大橋遼太氏協力のもと、自らの出身地である北海道で純血但馬牛の八将牛(はちまさぎゅう)を育てるプロジェクトを2019年に発足し、自ら生産者としても和牛生産の普及活動を行っています。

「MEAT MANIA JAPAN supported by SUNTORY」は和牛生産者及びミートカルチャーへの興味喚起を促すイベントで、2日間にわたって開催されます。

イベント開催への思い/EXILE SHOKICHIさんコメント

牛を飼育することをきっかけに沢山の学びを求め、全国を駆け巡る中で出会った牛に関わる方々は、大きな愛で牛に触れ、情熱に溢れていて、伝統を重んじながら未来を想像する姿に感動的で心を打たれました。繁殖農家、肥育農家、餌業者、肉卸業者、レストラン、そして食べ手となる人々へ繋がっていくその過程は、どの区間のバトンを欠いても 「おいしいという幸せ」に辿り着けないまさに“命のリレー”でした。

「MEAT MANIA JAPAN」というイベントを通じて、命、愛を分かち合い、生きるという美しさをミートカルチャーと共に皆様と共有できたらうれしく思います。

イベント概要

2024年10月12日/MEAT MANIA JAPAN supported by SUNTORY DAY1

予約困難店から名店まで全国から厳選した焼肉店が豊洲に集結する焼肉フェス。 焼肉エリア(入場有料)とキッチンカーエリア(入場無料)に分かれており、 利用シーンによって違う楽しみ方が可能です。

日時:2024年10月12日(土)11〜21時

会場:キラナガーデン豊洲

住所:〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目5-27

参加焼肉店

焼肉ジャンボ(東京都)/焼肉三日月(奈良県)/焼肉安兵衛(大阪府)/味楽苑(岩手県)/焼肉すどう春吉(福岡県)/ホルモン酒場風土(北海道)/炭火焼肉ホルモンさわいし(神奈川県)

参加キッチンカー

銀座ちかみつ/焼肉うし松/よろにく/SHOGUNBURGER/Yagien Ballpark/ラーメン侍/AMAZING COFFEE

焼肉エリア詳細

GOLD・SILVER・BRONZEに分かれており、公式HPにてエリア販売が開始されます。お肉の当日販売は実施せず、事前予約購入のみとなります。尚、焼肉エリアはすべて飲み放題付きです。

※焼肉エリアは売り切れ次第販売終了

※販売期間は2024年9月30日(月)23:59まで

完全招待制のDAY2も!

肉の匠が愛情を注いだ食材。そしてその食材を最大限に生かすシェフの技。 肉の匠と有名シェフによる1日限りのコラボレーションが実現しました。

日時:2024年10月13日(日)13〜17時

会場:俺のフレンチ グランメゾン 大手町

〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目7-2 東京サンケイビル 地下2階

肉の匠

上田伸也(但馬玄)/畑敬四郎(特産松阪牛)/谷口拓也(万葉牛)/新保吉伸(精肉店サカエヤ)/中川篤志(芝浦ほるもん)/大橋遼太(八将牛)

参加シェフ

高村宏樹(日本料理たかむら)/長谷川北斗(グルマンディーズ)/池川義輝(鳥しき)/齋藤博人(齋華)/岡田健一(瞬)/平久保辰郎(うし松)/飯田将太(飯田商店)



EXILE SHOKICHIさんプロフィール

EXILE、EXILE THE SECONDのメンバーとして活躍する一方、芸能界きっての「肉マニア」でもあるSHOKICHI。肉料理店500軒以上を食べ歩くだけでなく、ワインエキスパート資格も取得。自身がプロデュースした飲食店「Yagien Ballpark」を北海道ボールパークFビレッジ内にオープン。肉好きが高じて自分の名前「八木将吉」にちなんだ但馬牛「八将牛」を出身地の北海道で飼育している。

イベント概要

■イベント名:MEATMANIAJAPAN

■企画・監修:EXILE SHOKICHI

■主催:MEAT MANIA JAPAN実行委員会(株式会社ガイアコミュニケーションズ)

■協賛:サントリー株式会社/ポノス株式会社/株式会社はなふさ/株式会社MFC STORE/シンポ株式会社/日本ハム株式会社/株式会社船昌

■特別協力:OMAKASE by GMO

■協力:株式会社LDH JAPAN/株式会社食レコ/俺の株式会社/株式会社カネダイ大橋牧場/株式会社vivito

<イベントに関するお問合せ先>

MEATMANIAJAPAN実行委員会(株式会社ガイアコミュニケーションズ内) info@meatmaniajapan.com

