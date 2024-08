革新的な事業モデルを解説！「(大家なら！)今すぐ不動産業を開業しよう！不動産投資家から起業家へ」藤山 大二郎著

リアテクス代表取締役の藤山 大二郎が、「大家業×不動産業」の革新的な事業モデルのすべてを解説している新刊「(大家なら!)今すぐ不動産業を開業しよう!不動産投資家から起業家へ」を全国の書店およびインターネットサイトにて2024年7月30日(火)より販売中です。

タイトル: (大家なら!)今すぐ不動産業を開業しよう!

不動産投資家から起業家へ

著者 : 藤山 大二郎

価格 : 1,958円(税込)

発売日 : 7月30日(火)

ページ数: 352ページ

寸法 : 2.3 × 13 × 18.8 cm

ISBN : 978-4866366524

発行元 : standards

URL :

リアテクス代表取締役の藤山 大二郎が、「大家業×不動産業」の革新的な事業モデルのすべてを解説している新刊「(大家なら!)今すぐ不動産業を開業しよう!不動産投資家から起業家へ」を全国の書店およびインターネットサイトにて2024年7月30日(火)より販売中。

また、発売を記念して、2024年8月30日(金)までAmazonで本書を購入した方を対象に、特典をプレゼントするキャンペーンを実施しています。

《書籍詳細》

URL:

《キャンペーン詳細》

2024年7月30日(火)〜8月30日(金)の期間でAmazon購入者キャンペーンを実施中!

URL:

https://reatex.co.jp/lp/publish-campaign

■書籍について

出版初日に1,000冊の増刷が決まり、Amazonランキング「不動産投資カテゴリー」で1位を獲得した話題の不動産投資ノウハウ本です。

投資総額50億円超まで買い進め、超安定大家になった著者が、「大家業×不動産業」という、1人開業で年商1億も十分狙える「不動産投資の新・成長戦略」について、基礎から応用まですべてのノウハウを赤裸々に解説しています。

また、購読者特典として、藤山が作成した年収・資産別のロードマップ、不動産業で押さえておきたい法律のポイント、業者の最新開拓方法など、有益な情報を期間限定で公開。

成功のためのさらなる知見を得ることができます。

<目次>

第0章 なぜ、大家を始めるべきなのか?

第1章 これから大家になりたい人のために不動産投資の始め方(基礎・準備)

第2章 不動産投資をはじめる! 基本戦略と戦術

第3章 大家が不動産業を立ち上げて軌道にのせる方法

第4章 不動産業に必要な知識とは?

第5章 会社の出口戦略 その先を見据える

■著者について

広島出身。

東京都在住。

28歳から不動産投資の勉強を始め、1年半で8棟100世帯を購入、またたく間に軌道に乗せて会社FIRE。

2016年に株式会社NSアセットマネジメント創業。

その後4年間で不動産投資家向けのセミナーに累計20,000名を超える動員に成功し、同社にて400件超の売買取引をサポートする。

2020年、上場企業に対しM&A。

同社を退職。

その後、個人不動産投資家として物件の規模拡大を進め、投資総額50億円超の大家となる。

2022年6月、新たな挑戦として株式会社リアテクスを設立。

同社では不動産投資家の次の一手として「不動産業開業/成長支援」などの事業を行う。

