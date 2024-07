自立支援や新生活を迎える準備の基金！日本児童養護施設財団「全国児童養護施設総合寄付サイト」

一般財団法人 日本児童養護施設財団は、「大東建託パートナーズ」、「大東建託リーシング」より日本児童養護施設財団と同法人が運営している児童養護施設を卒園する子どもたちが進学・就職する際に自立支援や新生活を迎える準備の巣立ちの基金として支援する「全国児童養護施設総合寄付サイト」への寄付を受けました。

一般財団法人 日本児童養護施設財団は、「大東建託パートナーズ」、「大東建託リーシング」より日本児童養護施設財団と同法人が運営している児童養護施設を卒園する子どもたちが進学・就職する際に自立支援や新生活を迎える準備の巣立ちの基金として支援する「全国児童養護施設総合寄付サイト」への寄付を受けました。

(左から日本児童養護施設財団 事務局長 近藤、大東建託パートナーズ株式会社 代表取締役社長 守 義浩 様、大東建託リーシング株式会社 代表取締役社長 川原 栄司 様、日本児童養護施設財団 理事長 江原 均)

■日本児童養護施設財団とは

全国約600ヶ所ある児童養護施設で生活し、卒園する子どもたちの為に元職員によって設立された支援団体です。

現在は全国児童養護施設総合寄付サイトの運営を中心に、各支援事業(あしながサンタ・児童養護施設ボランティアサポート基金・児童養護施設版求人サイト・オレンジの羽根募金など)を通して支援活動を行っています。

大東建託パートナーズ 代表取締役社長の守 義浩 様、大東建託リーシング 代表取締役社長の川原 栄司 様に一般財団法人 日本児童養護施設財団 理事長 江原 均が感謝状の贈呈式を執り行いました。

また同社グループでは2022年10月、グループ創業50周年に向けた取り組みの一環として、性志向や国籍、年齢などを問わず、すべての人が安心して暮らすことができる賃貸住宅の提供を目指すグループ横断プロジェクト「Open Room Project〜十人十色の暮らしをサポート〜」を発足。

2023年より、大東建託グループのプロジェクト「Open Room Project〜十人十色の暮らしをサポート〜」の取り組みの1つでもある取り組みにより、児童養護施設を巣立つ子どもたちを応援するため、毎年の賃貸仲介成約件数×2円を日本児童養護施設財団と財団が運営している事業「全国児童養護施設総合寄付サイト」に寄付を受けました。

■『Open Room Project〜十人十色の暮らしをサポート〜』とは

大東建託グループ創業50周年に向けた取り組みの一環として、性志向や国籍、年齢などを問わず、すべての人が安心して暮らすことができる賃貸住宅の提供を目指すグループ横断プロジェクト。

大東建託グループがマテリアリティ(重要課題)として定める「誰ひとり取り残さない社会の実現」に向けた様々な取り組みを展開しています。

