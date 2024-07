【ライブレポート】JO1『めざましライブ』で熱演！「最高の夏の思い出をありがとう！」（與那城奨）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「夏、楽しんでいきますよ~!」(豆原一成)

JO1が、7月21日にフジテレビ夏の大型イベント『お台場冒険王2024人気者にアイ LAND』の屋外特設会場「冒険ランド」内「ISLAND(ハート)STADIUM アイランドスタジアム」にて開催された『めざましライブ』に出演。トップバッターとして、7曲をパフォーマンスした。

会場の大型ビジョンが10.9.8…とカウントダウンを刻み始め観客の期待が高まるなか、JO1が登場すると大歓声が上がり、5月にリリースし、初週売上が70万枚を突破した最新シングルからロングヒット中の楽曲「Love seeker」でパフォーマンスがスタート。ファンからの掛け声が大きく会場に響く。続いて、2023年度『めざまし8』のテーマソングとなった「NEWSmile」では、豆原一成が「皆さん! 夏、楽しんでいきますよ~!」と爽やかに盛り上げると、メンバー同士もハイタッチを交わすなど笑顔あふれるステージとなった。

川尻 蓮は「僕たちJO1は『めざましライブ』、昨年は大トリ、今年は一発目! ということで、今年の『めざましライブ』が最高になるかどうかは皆さん次第と言っても過言ではありません!」と会場からの声援を煽ると、河野純喜が「続いての曲は、夏っぽい、甘酸っぱいあの楽曲で、皆さんに会いに行っちゃいましょうか!」と客席の通路に降り始めると、思わぬサプライズに観客は大熱狂。通路を歩きながら「Lemon Candy」をハッピーに歌唱すると、ボルテージはさらにヒートアップ。熱気と一体感に包まれた。

そして川西拓実が、「皆さん、こんな暑い日も、大変な日も、悩んじゃう日も、全力で走っていきましょう!」と伝えると、7月19日から公開中の映画『逃走中 THE MOVIE』の 主題歌「Believe in You」をライブ初歌唱。11人の美しく重なるコーラスワークと、エモーショナルなミディアムバラード曲で会場を魅了した。同映画に出演中の木全翔也は「映画『逃走中 THE MOVIE』の特設ブース、さらに僕たちがサンリオさんとコラボした“JOCHUM”のブースにも遊びに来てね」と紹介。

ライブは終盤に突入し、豆原が「ラストスパートいけますか?」と会場をあおり、「JO1! JO1!」「めざまし! めざま し!」「お台場! お台場!」とコールアンドレスポンスでテンションを上げ、「RadioVision」で会場のテンションは最高潮に。最後は、「Test Drive」で本編が終了した。

その後、観客のアンコールに応え「We Good」が流れ始めると、JO1は水鉄砲を持って再登場。客席に向け水鉄砲を放つだけでなく、メンバー同士も無邪気に水を掛け合い楽しむ。熱気が溢れるなか、メンバー・ファン共にずぶ濡れになり涼しさを感じさせるパフォーマンス演出で、ファンと交流しながらめざましライブ初日を大盛況で締めくくった。

リーダーの與那城奨は、「最高の夏の思い出をありがとう!」と感謝を伝え、JO1らしく会場全体を巻き込んだライブとなった。

このお台場冒険王内には、アニメ『JOCHUM』(フジテレビ系『めざましどようび』で放送中)のブースも展開中。JO1×サンリオが開発した人気キャラクターJOCHUMの新作グッズも登場している。

今回の『めざましライブ』を皮切りに、JO1の野外夏ライブ出演がスタート。2024年の夏を大いに盛り上げるJO1に今後も注目だ。

<セットリスト>

1. Love seeker

2. NEWSmile

3. Lemon Candy

4. Believe in You

5. RadioVision(TV size ver.)

6. Test Drive

アンコール

7. We Good

