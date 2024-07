スターダストプロモーションのアイドル14組95名が出演「STARDUST THE PARTY 2024」開催決定

私立恵比寿中学や超ときめき宣伝部、いぎなり東北産など、スターダストプロモーション所属のアイドル14組総勢95名が出演するライブ「STARDUST THE PARTY 2024」の開催が決定した。開催日はを11月22日(金)、23日(土)。「STARDUST THE PARTY 2024」は、「PARTY」をコンセプトとしたショーケースライブ。アイドルの王道でもある“かわいい”や“楽しい”はもちろんのこと、スターダストアイドルグループの特徴である“仲の良さ”も届けていく内容となる。

スターダストプロモーション第三事業部スタープラネットのアイドルグループを中心に、Plough Musicなど、他部署所属のグループも含め全14組総勢95名(うちOPENING ACT2組 18名)が出演、過去最大規模のライブイベントとなる予定だ。また、アイドル集合イベントでの初の試みとして、ライブ中に「撮影可能タイム」を予定しており、ファンが楽しめる要素も盛り込まれる。今回の「STARDUST THE PARTY 2024」について、私立恵比寿中学の真山りかは「今回が初となるSTARDUST THE PARTYでグループの垣根を越えてみんなで仲良くパーティのような時間を過ごせる事にワクワクしています!」とコメント。チケットの各グループファンクラブ先行販売は、7月1日よりスタートした。☆出演アイドル私立恵比寿中学 / 超ときめき宣伝部 / TEAM SHACHI / ばってん少女隊 / いぎなり東北産/ AMEFURASSHI / ukka / 浪江女子発組合 / 三田美吹 / MISS MERCY / ONE LOVE ONE HEART /BREAK TIME GIRLS【OPENIG ACT】スタプラ研究生/ Always Loveyou