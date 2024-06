BTSのJ-HOPE、ソロドキュメンタリー「j-hope IN THE BOX」TBSチャンネル1にて6月9日にTV初独占放送

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」にて、世界的人気を誇るBTS(防弾少年団)のメインダンサーとリードラッパーを務めるJ-HOPEの200日以上の日常を記録した初ドキュメンタリー番組「j-hope IN THE BOX」がテレビ初独占放送される。2022年7月、BTSメンバーの先陣を切って発表された初ソロアルバム、J-HOPE渾身の「Jack In The Box」は、アメリカ・ローリングストーン誌が選ぶ「2022年の年間ベストアルバムTOP100」にて9位にランクインするなどの快挙を成し遂げた。そのアルバムを引っ提げて、アメリカ・シカゴ世界最大のミュージックフェスティバル「ロラパルーザ(Lollapalooza)」にJ-HOPEは、韓国アーティストで初のメインステージヘッドライナーとして舞台に立った。

本作は、「Jack In The Box」の制作過程とリスニングパーティー、ロラパルーザの公演準備からステージ上での勇姿まで、アーティストJ-HOPEの、200日以上の日常の記録を盛り込んだドキュメンタリーだ。「Dynamite」「Butter」で大々的な成功後、彼は初の公式ソロアルバム制作を開始する。ソロアーティストとしてアイデンティティへの悩みや不安が押し寄せるも、J-HOPEは自分に対する勇気と信頼、ダンスと音楽そのものを楽しむポジティブな力で、遂に箱から出て、世界を迎えるための準備に乗り出す。プレッシャーに押しつぶされそうな時には、実家に帰省し家族と束の間の休息を取ったり、思い出の中学校へ足を運び、ダンスしか知らなかった少年チョン・ホソクに思いを馳せながら充電したりする姿が、リアルに描かれる。リスニングパーティーでは、J-HOPEの“自己プロデュース力”が発揮される。主催者として提供するアルコールや食事の試食をはじめ、招待客への手土産の準備までを自らが担当した。「大勢の人が来てくれて本当に何と表現していいか、僕の歌手活動において歴史に残る有意義な時間でした」と喜びに満ちた表情が印象に残る。「ロラパルーザ」約30年の歴史で、ヘッドライナーを飾る初めての韓国アーティストとなるプレッシャーは測り知れない。選曲から過酷なダンスレッスン、バンドとの音合わせから外国人ダンサーとの呼吸合わせなど、常に緊迫した空気が流れていた。その緊張を解きほぐしたのは、メンバーのジミンだ。応援に駆け付け再会した瞬間、J-HOPEの強張っていた顔の筋肉がほぐれ、一瞬で笑顔が戻ってくる。培ってきた絆の深さを改めて感じ取ることができた。そして、ついに迎えた念願のロラパルーザでのステージ。最上級のパフォーマンスを披露する度に、圧倒的熱量の大歓声が返ってくる。歴史に新たな1ページを刻んだこの感動の瞬間も、ぜひ体感していただきたい。BTSのJ-HOPEとはどのような人物なのか、どのような音楽を生み出し、全世界の人々にどのようなメッセージを届けていくのか。本作は、これまであまり見たことのないJ-HOPEの知られざる素顔の数々を映し出すほか、スポットライトの裏側で抱える悩み、そして情熱や希望など、音楽を通して彼が伝えたいことは何かを掘り下げていく。

■放送概要

「j-hope IN THE BOX」

2024年6月9日(日)午後9:00〜午後10:30(テレビ初独占放送)

6月13日(木)深夜0:00〜深夜1:30(再放送)



放送チャンネル:CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」



★視聴者プレゼントキャンペーンのお知らせ

「j-hope IN THE BOX」のテレビ初独占放送を記念して、J-HOPE初のソロアルバム「Jack In The Box(HOPE Edition)」を合計20名様にプレゼント。



