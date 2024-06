鹿島が首位町田と勝ち点で並ぶ！　3連勝のG大阪は3位に浮上／J1第17節

2024明治安田J1リーグ第17節が1日と2日に行われた。アルビレックス新潟はFC町田ゼルビアを3−1で撃破。がっぷり四つで首位チームに挑み、24分に小見洋太が自慢の快足を生かして先制点をマーク。直後に追いつかれたものの、45分に藤原奏哉が勝ち越し点をマークする。52分にオウンゴールでリードを広げると、町田の反撃を耐え抜いて新潟が3試合ぶりの白星を収めた。好調の鹿島アントラーズは、横浜F・マリノスと『国立競技場』で対戦。10分に横浜FMの先制を許したものの、後半に3得点を奪って逆転に成功。試合終盤に1点を返されたが、鹿島は3−2の逆転勝利で4連勝となった。鹿島は、7試合ぶりの黒星を喫した町田と勝ち点「35」で並んだ

■第17節

■順位表

■第18節の対戦カード

サンフレッチェ広島はピエロス・ソティリウの2ゴールでジュビロ磐田に快勝。ガンバ大阪は宇佐美貴史の2ゴールで湘南ベルマーレとの接戦を制し、3連勝で3位に浮上した。東京ヴェルディvs北海道コンサドーレ札幌は、計8ゴールが生まれた打ち合いに。東京Vは木村勇大と染野唯月の2ゴールなど今季最多の5得点を奪い、連勝を収めた。敗れた札幌は、京都サンガF.C.と勝ち点で並ばれ、得失点差で最下位に転落した。雨の影響でスリッピーなピッチコンディションで行われた柏レイソルvsアビスパ福岡は、福岡がわずかなシュート数で2点をゲット。柏は押し込みながらも最後まで1点が遠く、完封負けを喫して連敗となった。2点を守り切って2−0で勝利した福岡は連勝となった。今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼5月31日(金)サガン鳥栖 0−1 FC東京▼6月1日(土)サンフレッチェ広島 2−0 ジュビロ磐田鹿島アントラーズ 3−2 横浜F・マリノスFC町田ゼルビア 1−3 アルビレックス新潟湘南ベルマーレ 1−2 ガンバ大阪浦和レッズ 1−1 ヴィッセル神戸京都サンガF.C. 1−1 セレッソ大阪▼6月2日(日)東京ヴェルディ 5−3 北海道コンサドーレ札幌川崎フロンターレ 2−1 名古屋グランパス柏レイソル 0−2 アビスパ福岡※()内は勝ち点/得失点差1位 町田(35/+13)2位 鹿島(35/+11)3位 G大阪(31/+5)4位 神戸(30/+12)5位 広島(26/+13)6位 FC東京(26/+2)7位 名古屋(26/+1)8位 浦和(25/+4)9位 C大阪(25/+4)10位 福岡(25/0)11位 東京V(24/0)12位 柏(22/−6)13位 横浜FM(20/+3)14位 川崎F(20/0)15位 新潟(19/−4)16位 磐田(18/−4)17位 鳥栖(14/−7)18位 湘南(14/−9)19位 京都(11/−18)20位 札幌(11/−20)▼6月15日(土)16:00 横浜FM vs 町田18:30 広島 vs 東京V19:00 京都 vs 札幌19:00 C大阪 vs 浦和▼6月16日(日)14:00 神戸 vs 川崎F15:30 福岡 vs 鳥栖18:00 鹿島 vs 新潟18:00 FC東京 vs 磐田18:00 名古屋 vs 湘南18:00 G大阪 vs 柏