WPF正式対応帳票作成ツール！パオ・アット・オフィス「Reports.net ver 10.0」

パオ・アット・オフィスは、Microsoft .NET開発環境下での帳票作成ツール「Reports.net ver 10.0」を2024年5月20日(月)にリリースしました。

Reports.net 構成概要

■サービス開発背景と純国産製品の利点

今回リリースされた「Reports.net ver 10.0」は、業務系アプリケーション開発を自ら生業としているパオ・アット・オフィスが、同じ開発者の目線で設計・開発した、これまでの.net帳票ツールの弱点をカバーした製品です。

帳票作成ツールは、業務系アプリケーションには欠かせない存在であるため、いくつかのソフトウェアベンダーからは、既に.netの帳票ツールがリリースされています。

しかし、これまでの.net帳票ツールは、海外製品が日本語化されたものがほとんどでした。

Reports.netは、日本の帳票に要求される機能を盛り込んだ帳票作成ツールとして独自に開発され、固定行数の伝票や、罫線中心の表などのデザインが容易で、(印鑑の)陰影を透かすなどの機能も実装されています。

また、ページを完全掌握できるコード設計が可能です。

ユーザプログラムから海外の帳票ツールが採用している各イベントにコードを書く形式ではなく、1箇所に印刷コードを書いて制御する形式です。

帳票作成のためのロジックが分散することなく、プログラムの流れが帳票ツールに依存してしまうというようなことがありません。

加えて.NET 5/.NET 6/.NET 7/.NET 8に対応することにより、Reports.netで開発したWEBアプリケーションやWEB APIが、Linux上で動作します。

したがって、Reports.netで開発したプログラムは、様々な手法にて、Azure/AWS/GCPといった多くのクラウド上のプラットフォーム上でPDF帳票を出力するWEBアプリケーションとして動作します。

クラウドとの連携

国産であるため、サポートが良く、ユーザのニーズを柔軟に取り込み、頻繁にバージョンアップされています。

今回のバージョンアップ内容

◆Reports.net WPF対応

○バージョン10の新機能

Reports.net ver 9以前のWPF対応は簡易版であり、一度テンポラリのXPSファイルを経由して印刷・印刷プレビューを実現していました。

ver 10からは、XAMLを用いたフルカスタマイズが可能なプレビュー画面を実装しています。

プログラムからは、Windows FormまたはWPFのいずれかの印刷プレビュー画面で出力できます。

インスタンス生成方法だけが異なります。

C#のコード

// Windows Form プレビュー例

IReport previewWinForms = ReportCreator.GetPreview();

:previewWinForms.Output();

// WPF プレビュー例

IReport previewWpf = ReportCreator.GetPreviewWpf();

:previewWpf.Output();

プレビューアのexeを直接起動する場合や、.prepe拡張子のファイルを開く際のデフォルトプログラムを、Windows Form版またはWPF版プレビューアのどちらかに設定可能です。

デフォルトのプレビューの変更方法

◆WPF版印刷プレビュー - デザインカスタマイズ

WPF版では、プレビュー画面のデザインを自在に変更できるようになりました。

○画面の変更例

プレビュー画面デザインをXAMLで自在に変更できます

カスタマイズは次の3つの方法で行えます。

1. XAMLでのデザイン変更

「Custom.xaml」ファイルをプログラムフォルダ(.exeのあるフォルダ)に配置して、プレビュー画面を自由にカスタマイズ。

「Custom.xaml」の一例を、Reports.netインストーラで一緒にインストールされるサンプルプログラム- SAMPLEフォルダの「11.XAML (WPF版プレビュー・XPS出力)」フォルダ配下に配置しています。

XAMLの変更例の詳細をご覧になる場合は、XAMLのテキストファイルを用意しています。

変更前デフォルトxaml :

https://www.pao.ac/reports.net/file/default.xaml.txt

Custom.xamlのサンプル:

https://www.pao.ac/reports.net/file/custom.xaml.txt

また、プレビュー画面表示中に、「Custom.xaml」を変更後、F5キーを押すことで、変更したデザインが、表示中のプレビュー画面に反映されます。

この操作により、ある程度視覚的にデザインを行うことができます。

2. Windows内アイコンの変更

「Icon」および「SmallIcon」フォルダをプログラムフォルダに作成し、使用しているアイコンに対応する画像ファイル

[open.png, print.png, save.png, first.png, revious.png, next.png, last.png]

のうち[変更する画像のみ]配置。

○変更アイコン配置例

変更アイコン・Custom.xaml 配置例

3. Windowsのアイコンの変更

次のロジックでWindows Form版プレビュー画面同様Windows自体のアイコンを変更できます。

Windowsタイトルの変更も可能です。

// プレビューウィンドウのアイコン・タイトルの変更

paoRep.z_PreviewWindowWpf.z_Icon = new System.Drawing.Icon(“./PreviewCustom.ico”);

paoRep.z_PreviewWindowWpf.z_TitleText = “カスタムプレビュー画面”;

参考動画

これらのカスタマイズ手順を実行する具体的な方法については、下記の参考動画を確認してください。

動画では、XAMLファイルの編集からアイコンの置き換えまで、プレビュー画面をカスタマイズする実際のプロセスをステップバイステップで説明しており、お客様の開発するアプリケーションやシステムに合わせたプレビュー画面の作成に役立つヒントやテクニックを提供しています。

動画を見る:



◆表示倍率変更の操作性向上

これまでの操作性と重複する個所もありますが、表示倍率変更操作を次の通り拡充しました。

1. 「自動スケーリング」と「表示倍率指定」

ver 9までは「表示倍率の指定」しか行えませんでしたが、ver 10では「自動スケーリング」が追加されました。

「自動スケーリング」トグルボタンを選択することで、ウィンドウのサイズに合わせて自動的にページ全体が収まるように印刷プレビューを行える機能が追加されました。

2. 表示倍率の変更操作

ドロップダウンリストでの表示倍率の変更に加え、次の操作で印刷プレビューの拡大・縮小を行うことができます。

・Ctrlキーを押しながら、+キーを押すと拡大、-キーを押すと縮小。

・Ctrlキーを押しながら、マウスホイールを上下にスクロール。

上で拡大、下で縮小。

製品の特徴

◇帳票デザイナー(レポート設計ツール)のユーザインタフェイスがフレシキブルで分かりやすい。

エンドユーザにレポート設計の微調整を行ってもらうことができる。

◇独自フォーマット印刷データの保存・読込が可能なため、印刷データを再表示・再出力することができる。

◇レポートのPDF出力が可能。

◇レポートのXPS出力が可能。

◇レポートのSVG出力が可能。

◇バーコードの出力が可能。

◇独自フォーマット印刷データをサーバのWEBサービスで生成し、クライアントで出力することが可能。

Azureにも対応。

◇印刷データは圧縮して転送するため、ネットワーク・トラフィックへの影響が少ない帳票システムを構築できる。

◇帳票出力動作環境は、Linux/Windows/Macプラットフォームを選ばない。

■製品の詳細はWEBサイトで公開

Reports.net:

https://www.pao.ac/reports.net/

Facebook :

https://www.facebook.com/reports.net

■製品価格

○通常ライセンス(開発ライセンス)

価格:80,000円(税込:88,000円)

※デザイナ(レポート設計ツール)とエンジンそれぞれの1開発ライセンス込み。

ランタイム・ライセンスは無償。

○Linux版ライセンス/Azure版ライセンス

価格:8,000円(税込:8,800円)

■動作環境

開発環境:Windows 7/8/8.1/10/11

Windows Server 2008/2012/2013/2016/2019/2022

Microsoft Visual Studio

2005/2008/2010/2012/2013/2015/2017/2019/2022

開発言語:VB.NET/C#/他 .net用言語

実行環境:Windows 7/8/8.1/10/11

Windows Server 2008/2012/2013/2016/2019/2022

Azure Linux/Azure Windows Server/AWS

各種Linux(EC2/ECR-ECS/Elastic Beanstalk/他)/

AWS Windows Server/GCP GCE 各種Linux/

GCP GCE Windows Server

.NET :.NET 5/.NET 6/.NET 7/.NET 8

.NET Framework:2.0/3.0/3.5/4.0/4.5/4.5.1/4.5.2/4.6/4.6.1/

4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2/4.8/4.8.1

※.NET/.NET Frameworkのバージョン別に製品提供。

下位互換あり。

