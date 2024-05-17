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Proteus Controller Kit VIP Price

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Xbox Recognizes Global Accessibility Awareness Day - Xbox Wire

https://news.xbox.com/en-us/2024/05/15/xbox-global-accessibility-awareness-day-2024/

Microsoft announces the Proteus Controller, a gamepad for Xbox gamers with disabilities - The Verge

https://www.theverge.com/2024/5/15/24157529/microsoft-proteus-controller-xbox-accessibility

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