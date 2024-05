Xboxが各面を自由にカスタマイズできるサイコロ状のモジュールを複数つないでコントローラーとして使うことができるという、従来のコントローラーとは一線を画する見た目とカスタマイズ性のモジュール式コントローラー「Proteusコントローラー」を発表しました。Proteus Controller Kit VIP Pricehttps://www.byowave.com/product/proteus-controller-kit-vip

We are super excited to be featured in @XboxWire 's article on the upcoming accessibility updates for Xbox! Thanks to the Xbox team for supporting us on this journey to making games more accessible! 🎮♿#GAAD24 #a11y https://t.co/1CcXQ0l8y5— ByoWave (@ByoWave) May 15, 2024

Xbox Recognizes Global Accessibility Awareness Day - Xbox Wirehttps://news.xbox.com/en-us/2024/05/15/xbox-global-accessibility-awareness-day-2024/Microsoft announces the Proteus Controller, a gamepad for Xbox gamers with disabilities - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/5/15/24157529/microsoft-proteus-controller-xbox-accessibilityProteusコントローラーはXboxのデザインチームがパートーナー企業のByowaveと緊密に協力して開発した、障害を持つゲーマーのためのモジュラー式コントローラーです。毎年5月の第3木曜日はGlobal Accessibility Awareness Day(GAAD:世界アクセシビリティ啓発の日)となっており、これに合わせてXboxが発表しました。Proteusコントローラーの基本的な構成要素は以下の通り。・パワーキューブサイコロ状のモジュールで、各面にボタンや十字キーなどのパーツを自由に配置することが可能。パワーキューブはそれぞれ独自のバッテリーを搭載しており、Bluetoothドングルとペアリングして使用します。・充電スペーサー充電スペーサーはUSB-Cポートを搭載しており、接続されたすべてのパワーキューブを充電可能。・アナログキューブアナログキューブは2つあり、それぞれ左右のアナログスティックに対応しています。・ハーフキューブハーフキューブを使用すると、コンポーネントの角度を45度または90度変えることができます。・XboxパーツXboxホームボタン、メニューボタン、表示ボタン、共有ボタン、ステータスLEDがひとつになったモジュール。パワーキューブやアナログキューブに磁力を用いて取り付け可能。・XYAB&Dパッドパーツ十字キーあるいはXYABボタンがひとつになったモジュール。パワーキューブやアナログキューブに磁力を用いて取り付け可能。・ミニアナログスティック小型のアナログスティックモジュール。パワーキューブやアナログキューブに磁力を用いて取り付け可能。他にも、RB/RTボタンやLB/LTボタンをキューブに配置できるトリガーパーツなどがあります。これらに合わせて専用のグリップなどを使えば、両手で持って使う通常のコントローラーのようにProteusコントローラーを使うことも可能です。他にも、以下のようにアナログキューブやパワーキューブを4つ積み上げるように合体させることで、操縦かんのような見た目にすることもできます。自分の好みの位置に好みのボタンを配置できるため、障害を持ったゲーマー以外にも需要がありそうです。各キューブは手で持つとこれくらいのサイズ感。なお、パワーキューブ×2、充電スペーサー×1、アナログキューブ×2、ハーフキューブ×1、Xboxパーツ×1、XYABパーツ×1、Dパッドパーツ×1、ミニアナログスティック×1。トリガーパーツ×2などがセットになったスタンダードキットが255ドル(約3万9700円)で予約受付中。出荷は2024年秋頃予定となっています。Proteus Controller Kit VIP Pricehttps://www.byowave.com/product/proteus-controller-kit-vip